publié le 07/07/2017 à 10:40

Ce n'est pas le grand nom dont rêvent les supporters parisiens mais au moins lance-t-il un mercato du PSG très calme jusqu'ici, alors que Monaco (Youri Tielemans), Lyon (Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Ferland Mendy, Fernado Marçal) ou Marseille (Luiz Gustavo, Valère Germain) se sont déjà montrés très actifs. Le latéral droit espagnol de la Real Sociedad, Yuri Berchiche, va probablement s'engager dans les prochaines heures avec le club de la capitale et ainsi devenir la première recrue de son marché estival des transferts 2017 et de l'ère Antero Henrique.



Tout au long des dernières semaines, les noms de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Fabinho, James Rodriguez, Alexis Sanchez, Pepe, Gianluigi Donnarumma, Jean-Michaël Seri, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ousmane Dembélé ont régulièrement été associés au PSG, en quête d'une star pour réaffirmer son ambition de gagner la Ligue des champions, en commençant d'abord par briser ce plafond de verre des quarts de finale. Au poste de latéral droit, le Portugais de Dortmund Raphaël Guerreiro semblait être la priorité. Ce sera finalement le numéro 19 de la Real Sociedad, Yuri B. selon le flocage de son maillot à San Sebastian.

Aucun match de Coupe d'Europe au compteur

"Une offre écrite du PSG" a été transmise jeudi 6 juillet, a expliqué le président du club espagnol Jokin Aperribay, et le joueur de 27 ans "a la permission de passer la visite médicale". "Nous accepterons l'offre du PSG". Selon la presse espagnole, le montant du transfert s'élèverait à quelque 15 millions d'euros. La somme peut paraître élevée pour un joueur qui n'a jamais été appelé en sélection espagnole ni, surtout, disputé le moindre match de Coupe d'Europe. Mais les pistes se font rares chez les latéraux et Berchiche répond à plusieurs critères recherchés par Unai Emery.

Natif du Pays Basque comme son futur entraîneur (41 km entre Zarautz et Fontarrabie, sur la côte atlantique), le gaucher présente un profil athlétique (1,81 m, 78 kg) sait défendre proprement, arpenter son couloir, centrer et marquer (trois buts la saison passée en 35 matches de Liga). Sinueux, son parcours l'a conduit très jeune à Tottenham, puis en 3e division anglaise et en équipe réserve à Valladolid. Avec Eibar, Berchiche a participé à deux montées successives, avant, enfin, d'éclore en Liga depuis trois ans. L'an passé, il fut l'un des artisans majeurs de la 6e place de la Real Sociedad.



À Paris, le cinquième espagnol de l'histoire du club (après Mikel Arteta, Cristobal, Enrique de Lucas et Jesé) aura pour mission de remplacer le Brésilien Maxwell, 35 ans, qui a pris sa retraite sportive et va intégrer l'organigramme du club du côté de la direction sportive. Dans la hiérarchie, il devait se placer derrière l'international français Layvin Kurzawa (24 ans, 7 sélections), auteur d'un bon début de saison l'été dernier avant qu'une blessure ne vienne perturber son année.