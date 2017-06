publié le 23/06/2017 à 13:39

En vacances sur les côtes de l'île d'Ibiza, Marco Verratti et son agent Donato Di Campli auraient fait un aller-retour express dans la capitale française pour y rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain. L’information est révélée par le quotidien L'Équipe, qui affirme que ce rendez-vous était prévu depuis plusieurs jours. Il était souhaité par Nasser Al Khelaïfi, président du PSG. Ce dernier souhaitait convaincre son joueur de rester au club.



Depuis le début de ce mercato estival 2017, le natif de Pescara clame son envie de départ, stimulé par les offres que lui soumet le FC Barcelone. Verratti souhaiterait jouer aux côtés de Lionel Messi, notamment, et ne s'en cache plus. Arrivé à Paris en 2012 dans la peau d'un espoir du football européen, il est aujourd'hui devenu un milieu de terrain particulièrement courtisé et un élément symbolique du projet qataris.

Durant la rencontre les deux parties sont restés de marbre : Verratti est figé sur son envie de rejoindre la Catalogne, Al Khelaïfi serait lui déterminé à conserver son joueur, sous contrat jusqu'en 2021. Se dirige-t-on vers un bras de fer ? Ce n'est en effet pas la première fois que Verratti rencontre sa direction pour évoquer son avenir. Pourtant rien n'y fait et les souhaits des uns et des autres n'en sont pas moins divergents. La reprise de l'entraînement est prévue le 4 juillet prochain, avec une tournée américaine dix jours plus tard. La question serait désormais de savoir si le numéro six du PSG sera aux rendez-vous.



Guerreiro, une conccurence forte pour Kurzawa

Comme le répètent les footballeurs, tout peut aller très vite, dans le football. Layvin Kurzawa pourrait en être un futur témoin. Promis à une place de titulaire sur le flanc gauche du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France il y a à peine dix mois, il pourrait voir arriver un concurrent de poids dans son club. En sélection Benjamin Mendy, de Monaco, lui a grillé la politesse.



Maxwell, tout jeune retraité du poste, laisse donc une place dans l'effectif parisien et les dirigeants du club auraient ciblé le Portugais Raphaël Guerreiro. Champion d'Europe avec sa nation l'été dernier et titulaire au Borussia Dortmund, l'ancien Lorientais s'est imposé comme un des meilleurs arrières gauche d'Europe en l'espace d'un an.



Malgré une fracture à la jambe qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin du mois d'août, Paris en aurait donc fait une priorité selon Le Parisien. Problème, Kurzawa est lui aussi indisponible, jusqu'à la même date, la faute à une pubalgie opérée le 11 mai. Déjà approché lorsqu'il était un joueur du FC Lorient, le natif de Blanc-Mesnil (23 ans) ne serait pas contre un retour dans la région parisienne. L'été dernier, il avait signé pour 12 millions d'euros en faveur du club allemand. Progression sportive oblige, son prix devrait vraisemblablement s’élever à une vingtaine de millions d'euros.