publié le 05/07/2017 à 18:09

Sa déception de ne pas pouvoir rejoindre l'Athlético de Madrid d'Antoine Griezmann mise de côté, Alexandre Lacazette a finalement accepté un autre challenge excitant sur le papier : rejoindre Arsène Wenger et Arsenal au nord de Londres, comme tant d'autres Français avant lui. L'attaquant de 26 ans, à Lyon depuis ses débuts professionnels en 2010 (276 matches, 129 buts), s'est officiellement engagé en faveur des Gunners mercredi 5 juillet. Le communiqué du club lyonnais ne précise pas la durée du contrat, mais Arsenal a évoqué sur son site un "contrat à long terme".





Après les 41,5 millions d'euros (47,5 millions en fonction des bonus) récoltés pour la vente de Corentin Tolisso au Bayern Munich, l'OL va cette fois empocher 53 millions (et jusqu'à 7 de bonus). L'international français (11 sélection, 1 but), devient ainsi le joueur le mieux vendu dans l'histoire lyonnaise, devant son ancien partenaire de 22 ans. Il s'agit aussi un record d'acquisition pour le club londonien, devant l'Allemand Mesut Özil (50 millions en provenance du Real en 2013).



Finally, it’s the news you’ve all been waiting for#LacaNewSigninghttps://t.co/hChokRNpc1 — Arsenal FC (@Arsenal) 5 juillet 2017

Alexandre Lacazette a réellement explosé comme buteur en Ligue 1 à partir de 2014. Après avoir marqué 27 buts en 2014-2015, 21 en 2015-2016 et 28 la saison dernière, il est devenu le premier joueur à inscrire au moins 20 buts en championnat trois saisons de suite depuis Jean-Pierre Papin entre 1988 et 1992. À un an de la Coupe du monde en Russie, il espère enfin convaincre le sélectionneur Didier Deschamps en s'imposant dans un championnat exigeant comme la Premier League. Seul bémol : Arsenal ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.