publié le 16/04/2017 à 18:02

La première période de mercato de "l'OM Champions Project" fut active. Quelque 43,5 millions d'euros ont été dépensés pour attirer Patrice Évra (libre), Dimitri Payet (30 millions d'euros en provenance de West Ham), Grégory Sertic (1,5 million d'euros, Bordeaux) et Morgan Sanson (12 millions d'euros, Montpellier). Une somme à laquelle peut s'ajouter le salaire de Rudi Garcia, l'entraîneur phocéen, arrivé en octobre 2016 et première véritable recrue de l'air Frank McCourt.



Jacques-Henri Eyraud, président intronisé par le propriétaire américain de 63 ans, aurait fait d'autres promesses ces derniers jours : "Nous avons dépensé plus que n'importe quel mercato (en 2016). Alors vous pensez vraiment qu'on va faire deux petites recrues cet été ?", aurait-t-il assuré à ses supporters. Ce lundi 10 avril il a rencontré certains groupes de fans marseillais. Une réunion pendant laquelle il se serait montré sûr et rassurant selon le quotidien L'Équipe.





L'OM a observé Tielemans

Dans une deuxième réunion, l'impliquant cette fois-ci parmi d'autres présidents de Ligue 1, il aurait garanti que "200 millions d'euros, [il va] en dépenser beaucoup plus". Ces mots viendraient confirmer les rumeurs de transferts qui entourent le club phocéen depuis plusieurs jours.



Que Gomis reste (il est prêté par Swansea sans option d'achat) ou non sur la cannebière, Marseille cherche un attaquant de renommée continentale (Giroud ? Mandzukic ?). Youri Tielemans, annoncé comme le futur talent du football belge et courtisé par les plus grands clubs européens, aurait été récemment observé par l'OM selon le média belge La Dernière Heure.





Sanchez, c'est 35 millions d'euros

Du côté du Paris Saint-Germain, c'est un "top player" qui pourrait arriver. Toujours selon le journal sportif français, Alexis Sanchez présente le profil parfait pour incarner le fameux second attaquant. Lors du mercato estival 2016, via l'arrivée de Jesé en provenance du Real Madrid (25 millions d'euros), et en janvier dernier avec Gonçalo Guedes (30 millions, Benfica Lisbonne), Paris a échoué plusieurs fois sur ces recrues offensives.



L’entourage de l'international chilien (108 sélections, 37 buts) avait été approché l'hiver dernier mais son statut d'extracommunautaire et son impossibilité à participer à la Ligue des champions avec Paris représentaient deux lourds handicaps. Ces facteurs n'existeront plus lors de la prochaine période de mercato.



Le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu'en 2018 avec Arsenal et refuse les propositions de prolongations de contrat que lui propose le club d'Arsène Wenger. Son prix serait fixé autour de 35 millions d'euros. Machester City et Chelsea sont les principaux concurrents du club français dans ce dossier mais Arsenal se garderait volontiers de renforcer ses concurrents directs.