publié le 09/06/2017 à 17:38

Ce vendredi 9 juin 2017 marque l'ouverture du mercato estival et certains dossiers du Paris Saint-Germain pourraient se finaliser très rapidement. Thiago Motta, milieu de terrain emblématique du club, serait en passe de prolonger son contrat d'une saison. La concurrence d'Adrien Rabiot se fait de plus en plus rude mais Nasser Al-Khelaïfi semble maintenir sa confiance au gaucher.



Selon le journal L'Équipe, le président du PSG a appelé directement son joueur. Il lui a fait part du crédit qu'il dispose auprès d'Unai Emery et d'Antero Henrique (entraîneur et directeur sportif) et lui a proposé une saison supplémentaire. Une suggestion qui devrait être acceptée par l'ancien Barcelonais. Cette saison, il a joué 42 matches dont cinq de Ligue des champions. Son dernier contrat courait jusqu'à la fin de cette saison 2016-2017. Les deux parties penseraient désormais à un reconversion de Motta au sein du staff parisien.

Henrique pas d'accord avec Kluivert

Il y a quelques semaines le quotidien allemand Bild assurait qu'un contrat attendait Pierre-Emerick Aubameyang dans la capitale française. Un transfert de 70 millions d'euros aurait été acté et un salaire de 14 millions d'euros, en quatre saisons, fixé. Mais tout cela était l'oeuvre de Patrick Kluivert, futur ex-salarié du club. Le directeur du football devrait en effet quitter le club, compte tenu de son refus d'être reclassé pour ne pas empiéter sur le travail d'Antero Hernique. Ce dernier semble d'ailleurs vouloir imposer ses idées. Le dossier Aubameyang était porté par l'ancien avant-centre du Losc mais Henrique n'est pas convaincu par la venue du Gabonais.

Paris cherche donc toujours un attaquant qui servirait de doublure à Edinson Cavani. Un rôle auquel le natif de Laval ne semble pas prêt de se plier. Ce dernier reste particulièrement courtisé puisque plusieurs clubs chinois et l'AC Milan sont également intéressés. Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a admis que "Aubame" pouvait quitter le club : "Nous savons qu'il réfléchit sérieusement à son avenir. Il aura bientôt 28 ans et se demande s’il doit tenter une nouvelle aventure". "PEA" est lié au club allemand jusqu'en 2020.