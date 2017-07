publié le 05/07/2017 à 16:45

Joueur de Caen de 2010 à 2012 et de Montpellier en 2013-2014, Mbaye Niang va-t-il effectuer son retour en Ligue 1, après des expériences mitigées en Italie, avec le Milan AC et le Genoa, et dernièrement en Angleterre, avec Watford ? L'attaquant de 22 ans a été proposé à l'Olympique de Marseille, annonce LÉquipe mercredi 5 juillet. En quête du complément de Valère Germain, les dirigeants phocéens seraient toutefois plus attirés par un profil plus expérimenté. Ils ne désespèrent pas d'attirer Olivier Giroud (30 ans, Arsenal) ou le Colombien Carlos Bacca (30 ans, Milan AC).



Toujours dans le secteur offensif, le quotidien espagnol Sport fait état d'un intérêt prononcé pour le jeune Hispano-Marocain du Barça Munir El Haddadi (21 ans), prêté la saison passée à Valence. Le gaucher aurait refusé un pont d'or du Zénith Saint-Pétersbourg. Les bonnes relations entre le directeur sportif Andoni Zubizarreta et le FC Barcelone pourraient jouer favorablement pour devancer d'autres clubs, comme un autre de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais.

Parallèlement, le dossier Adil Rami avance d'heure en heure. Selon plusieurs sources, une première offre de 4 millions d'euros a été transmise au FC Séville pour rapatrier le défenseur central français (31 ans). Pour le poste de gardien, le statu quo concernant Steve Mandanda (32 ans) poussent Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia à avancer sur d'autres pistes. Parmi les derniers nom cités, le Toulousain Alban Lafont (18 ans), le Serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade Filip Manojlovic (21 ans) et le Mexicain Guillermo Ochoa (31 ans, Grenade).