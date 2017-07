et AFP

publié le 04/07/2017 à 18:20

Le Dominicain Mariano Diaz (Real Madrid), le Brésilien Fernando Marçal (Benfica), le Burkinabè Bertrand Traoré (Chelsea) et le Français Ferland Mendy (Le Havre/L2) à Lyon, le Français Valère Germain (Monaco) et le Brésilien Luiz Gustavo (Wolfsburg) à Marseille, le Belge Youri Tielemans ou le Néerlandais Terence Kongolo (Feyenoord) à Monaco. Les principales places fortes du football français sont passées à l'action au cours de ce premier mois de mercato. Pas le PSG, qui reprend le chemin de l'entraînement mardi 4 juillet.



Ce sera sans Marco Verratti. Courtisé par le FC Barcelone, le milieu italien de 24 ans est bien revenu dans la capitale après un mois de vacances. Mais il a bénéficié d'une prolongation de quelques jours avant de rejoindre ses coéquipiers. Son cas sera observé de près. Pour rester une saison de plus au moins, le "hibou" attend notamment des renforts de poids, à même de permettre au PSG d'être compétitif en Ligue des champions.

Les dirigeants ont déjà formulé une première offre de 45 millions d'euros, repoussée, pour le milieu monégasque Fabinho (23 ans). L'Équipe révèle par ailleurs qu'ils ont rencontré physiquement le prodige de l'ASM, Kylian Mbappé (18 ans). Leur principal argument pour devancer le Real Madrid, en premier lieu, dès cet été : permettre au natif de Bondy, en Seine-Saint-Denis, de briller dans "sa" ville, à proximité de ses proches. L'attaquant hésiterait toujours à rester en Principauté une saison de plus, à un an de la Coupe du monde en Russie.

Thiaggo Motta prolongé, Timothy Weah dans les pas de son père

Si les feuilletons Verratti et Mbappé devraient alimenter la chronique ces prochains jours (semaines ?), "l'affaire" Thiago Motta, elle, est terminée. L'international italien (30 sélections), 34 ans, a finalement prolongé son contrat jusqu'à juin 2018, a annoncé le club mardi 4 juillet sur son site internet, conformément à la volonté de son entraîneur Unai Emery.



Selon différentes sources, l'aventure était sur le point de se terminer cet été pour des questions de rémunération une fois achevée sa carrière de joueur. Motta devrait en effet continuer au PSG une fois celle-ci terminée, en tant qu'entraîneur de jeunes. "J'ai une histoire particulière avec le club, qui m'a accordé beaucoup de confiance ces cinq dernières années", a déclaré Motta, cité sur le site du club.





Enfin, Paris a offert son premier contrat professionnel à Timothy Weah, fils de l'ancien joueur emblématique parisien George Weah. L'attaquant de 17 ans de nationalité américaine s'est engagé jusqu'en 2020. Il avait rejoint le club de la capitale en juillet 2014 et a notamment brillé en Youth League, la Ligue des champions des jeunes, la saison dernière.