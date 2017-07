publié le 07/07/2017 à 09:20

14 juin 2017, 5 juillet 2017. Deux dates marquantes dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais et du football français. En cédant Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, deux joueurs formés au club, au Bayern Munich et à Arsenal, le club de Jean-Michel Aulas s'est offert près de 100 millions d'euros de liquidités et oblige à revoir la hiérarchie des joueurs français les plus chers de l'histoire.



De Paul Pogba à Nicolas Anelka en passant par Zinédine Zidane, Anthony Martial, Eliaquim Mangala, Lilian Thuram, Geoffroy Kondogbia, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Morgan Schneiderlin et Moussa Sissoko, voici les 13 qui ont généré le plus de recettes au moment de leur transfert record à leur club précédent. Si certaines sommes annoncées ont été officiellement communiquées, d'autres relèvent parfois de recoupements entre différentes sources.

1. Paul Pogba

Recruté par Manchester United dès l'âge de 19 ans, sans avoir encore effectué ses débuts professionnels en France, le natif de Lagny-sur-Marne rejoint la Juventus Turin librement à l'été 2012. Quatre ans plus tard, les Red Devils font exploser les compteurs pour le rapatrier : 105 millions d'euros plus 5 de bonus. Le précédent record établi par Gareth Bale, passé de Tottenham au Real Madrid en 2013 (99,7 millions), est battu.

2. Zinédine Zidane

Autre époque. Ballon d'Or et vainqueur de la Coupe du monde en 1998, champion d'Europe deux ans plus tard, Zinédine Zidane devient le joueur le plus cher de l'histoire le 8 juillet 2001 en quittant la Juve pour le Real contre 500 millions de francs de l'époque, somme évaluée à 75 millions d'euros. Il ne sera détrôné qu'en 2009 par Cristiano Ronaldo (94 millions), de Manchester United vers le Real, encore.

3. Anthony Martial

Dernier jour du mercato estival 2015. Manchester United casse sa tirelire pour s'offrir un jeune attaquant de 19 ans formé à Lyon et qui reste sur deux saisons prometteuses à Monaco. Anthony Martial devient le Français le mieux vendu par un club de Ligue 1. MU débourse 50 millions d'euros sur le coup, auxquels se sont déjà ajoutés 10 de bonus. Il en reste encore deux du même montant à débloquer en fonction de ses performances.

4. Eliaquim Mangala

Né à Colombes mais jamais apparu en championnat de France de 1re ni de 2e division, Eliaquim Mangala occupe une prestigieuse 4e place dans ce classement pour son passage de Porto à Manchester City en août 2014. Plusieurs médias français avancent la somme de 53,8 millions d'euros pour celui qui devient alors le défenseur le plus cher jamais acheté.

5. Alexandre Lacazette

30e "Frenchie" à rejoindre Arsenal, Alexandre Lacazette est désormais le joueur pour qui les Gunners ont le plus dépensé : 53 millions d'euros (plus 7 de bonus éventuels), soit 3 de plus que pour l'achat de l'Allemand Mesut Özil au Real en 2013. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2014-2015 devant Zlatan Ibrahimovic, le 4e réalisateur de l'histoire de l'OL espère connaître un destin aussi doré que Thierry Henry, notamment.

6. Lilian Thuram et Corentin Tolisso

Quelques semaines avant que Zidane ne le déloge, et quelques années avant Mangala, Lilian Thuram a lui aussi possédé le titre de joueur français et de défenseur le plus cher de l'histoire. Après cinq saisons à Parme, le défenseur alors âgé de 29 ans rejoint la Juve contre l'équivalent de 41,5 millions d'euros.



Avant que Tolisso ne débloque les 6 millions de bonus prévus dans son contrat, Tolisso a coûté la même somme au Bayern Munich. Comme Lacazette, le milieu de 22 ans débarque lui aussi avec le difficile statut d'élément le plus onéreux jamais acquis en Bavière.

8. Geoffroy Kondogbia

Quasiment disparu des écrans radars, le milieu défensif aujourd'hui âgé de 24 ans s'offrait il y a deux ans une place dans le top 5 des Français les mieux vendus, par Monaco à l'Inter Milan contre 40 millions d'euros. Auparavant passé par Lens et le FC Séville, Kondogbia a été appelé en équipe de France à cinq reprises, la dernière fois en septembre 2015.

9. N’Golo Kanté

Du National en France au titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre en quatre ans : voici l'incroyable trajectoire d'un petit bonhomme (1,68 m) aussi discret en dehors des pelouses qu'indispensable sur. Pilier de la non moins sensationnelle équipe de Leicester en 2015-2016 après une saison en Ligue 1 à Caen, N'Golo Kanté rejoint Chelsea en 2016 contre 38 millions d'euros. Champions, les Blues ne le regrettent pas.

10. Karim Benzema, Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko

Il y a certainement quelques dizaines de milliers d'euros d'écart entre ces trois-là au moment de la signature de leur contrat respectif avec le Real Madrid, Manchester United et Tottenham. Mais sur le papier, Benzema, Schneiderlin et Sissoko ont rapporté 35 millions d'euros à Lyon, Southampton et Newcastle en 2009, 2015 et 2016. Le premier évolue toujours dans la capitale espagnole avec succès. Le deuxième a rejoint Everton en janvier dernier. Le troisième reste sur une saison très compliquée.

13. Nicolas Anelka

12 clubs, 69 sélections en Bleu (14 buts), un nombre incalculable de polémiques et plusieurs transferts retentissants. Ainsi peut se résumer en quelques chiffres la carrière de Nicolas Anelka. Joyau du PSG, contraint de le céder à Arsenal pour une somme modique à l'époque, 5 millions de francs, l'attaquant rejoint le Real à l'âge de 20 ans, en 1999, contre l'équivalent de 34 millions d'euros. Un an plus tard, Paris le rachète pour la même somme.