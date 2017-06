publié le 17/06/2017 à 18:29

Remodeler la hiérarchie au poste de gardien de but n'est pas la priorité des dirigeants parisiens mais la non-prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, au Milan AC, a modifié les prévisions. Le jeune joueur du club lombard est annoncé comme le meilleur gardien des prochaines années. Son arrivée dans le monde professionnel - qui plus est dans un club historique - aussi précoce qu'incontestée, a attiré l’œil des meilleurs équipes du monde.



Son agent, Mino Raiola, a mené un dossier franchement critiqué en Italie. Le joueur de 18 ans, formé et autoproclamé grand amoureux du Milan AC, ne devrait donc pas y jouer plus de deux saisons. Il est sous contrat jusqu'en 2018 mais, si son club souhaite récupérer une indemnité de transfert de son joyau, il devra donc le vendre dès cet été. Les Rossonerri en attendent 40 millions d'euros.

Un premier coup de maître pour Henrique ?

Le Real Madrid, la Juventus Turin et l'Inter Milan seraient les principaux concurrents du PSG. La somme réclamée ne représente pas un obstacle pour Nasser Al Khelaifi. La différence pourrait donc se faire sur les négociations avec le joueur : quels clauses de contrat ? quels salaires ? quels promesses sportives ? À ce jeu du "qui offrira le plus", l'arrivée d'Antero Henrique, nouveau directeur sportif de Paris, prend tout son sens.

Selon L'Équipe, l'agent du joueur aurait proposé son poulain au club français. Après une saison mouvementée, le vice-champion de France souhaite conclure un transfert de poids pour (r)asseoir son aura. L'arrivée du successeur de Buffon en serait un. Mais le PSG compte déjà trois gardiens qui aspire à un temps de jeu constant et régulier. Quel avenir leur sera réservé ?

Sirigu en attente d'un départ

Salvatore Sirigu à 30 ans, a été prêté dans deux clubs différents la saison dernière (FC Séville puis CA Osasuna) et n'est plus désiré au Paris Saint-Germain. Déjà lors de sa dernière saison dans la capitale française, il avait perdu sa place de titulaire face à Kevin Trapp. Les chances de le voir dans l'effectif parisien, sept ans après son arrivée, sont donc infimes.



Les désirs de chacun sont bien définis mais la fin de l'histoire commune pourrait être moins évidente que prévu. Il reste un an de contrat entre les deux parties et l'idée d'une séparation à l'amiable avait été évoquée. Mais ce samedi 17 juin et selon L'Équipe, le club aurait fait volte-face et souhaiterait vendre son joueur. Une pirouette qui ne joue pas en la faveur de l'ancien Sicilien (arrivé pour 3,5 millions d'euros).

Areola intéresse Chelsea

Selon les informations de Footmercato.net, le Paris Saint-Germain ne voudrait pas lâcher un de ses gardiens si son remplaçant n'est pas arrivée. La venue de Donnarumma devrait donc conditionner le départ d'Areola (24 ans) ou de Trapp (26 ans). Et le joueur le plus à même de quitter le club de la capitale est le Français. Il est courtisé par le club londonien de Chelsea. Antonio Conte l'aurait coché pour seconder le Belge Thibaut Courtois.



Quant à Kevin Trapp, la situation est le plus sécurisée. L'Allemand est, dans l'esprit de ses dirigeants, le gardien titulaire du club et le sera la saison prochaine. Il serait le principal concerné par la concurrence qu'apporterait le recrutement de Donnarumma mais son solide contrat (jusqu'en 2020) compliquerait un départ.