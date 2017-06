publié le 09/06/2017 à 15:02

Premier jour du marché estival des transferts en France et premières officialisations d'arrivées à Nice, 3e du dernier championnat de France et qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions - le Gym connaîtra son adversaire le 14 juillet pour des matches les 25 ou 26 juillet et 1er ou 2 août. Ces renforts sont au nombre de deux. Il s'agit des milieux de terrain caennais Jean-Victor Makengo, 18 ans, et valenciennois Adrien Tameze, 23 ans.



Natif d'Étampes, dans l'Essonne), le premier est un petit gabarit explosif (1m77, 73 kg), gaucher technique et puissant. Courtisé par de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels les deux Manchester, il signe finalement son premier contrat professionnel à 17 ans avec son club formateur, Caen. Il débute en Ligue 1 le 29 novembre 2015 et décroche cinq titularisations début 2016. Il sort d'une saison à 20 matches et deux buts toutes compétitions confondues. Le montant du transfert n'a pas été précisé.

Celui d'Adrien Tameze (1m80, 78 kg) se serait conclu autour de 800.000 eurois plus bonus. Formé à Nancy, le Lillois de naissance a signé son premier contrat pro en 2015 à Valenciennes, où il a disputé 56 rencontres de Ligue 2 en deux saisons (un but). Il peut évoluer en sentinelle ou en relayeur. Ces arrivées laissent à penser qu'un départ de Jean-Michaël Seri, convoité par le PSG et le FC Barcelone notamment, se précise.