publié le 26/06/2017 à 12:01

De Pierre-Emerick Aubameyang à Alexis Sanchez en passant par Kylian Mbappé, Raphaël Guerreiro, Gianluigi Donnarumma, Pepe, Juan Cuadrado ou Cristiano Ronaldo, les rumeurs de possibles renforts au PSG cet été se sont multipliées ces dernières semaines. Toujours est-il que 17 jours après l'ouverture officielle du mercato en France, la colonne arrivées ne présente que des retours de prêt dans la capitale (Salvatore Sirigu, Jesé, Jean-Christophe Bahebeck, Jonathan Ikoné...).



Dépossédé de son titre de champion de France par Monaco, toujours pas convié à la table des très grands en Ligue des champions, Paris entend frapper fort et semble prendre son temps pour se placer et avancer sur les dossiers les plus compliqués. Selon L'Équipe de lundi 26 juin, le dernier en date concerne Ousmane Dembélé (20 ans). En poste depuis le vendredi 2 juin, le nouveau directeur sportif portugais Antero Henrique aurait rencontré il y a peu l'entourage de l'autre pépite du football français avec Kylian Mbappé (18 ans).

100 millions d'euros pour Dembélé...

L'an passé, Paris avait déjà tenté de s'attacher les services du natif de l'Eure, qui avait finalement opté pour l'Allemagne au terme d'une première saison professionnelle impressionnante avec Rennes. Sous les couleurs du BvB, "Dembouz" (son identifiant Twitter) a confirmé les promesses placées en lui avec 11 buts et 21 passes décisives en 56 matches, sans parler de ses dribbles et de ses accélérations fulgurantes. La défense anglaise en a récemment fait les frais, au cours d'une rencontre amicale marquée par son entente avec Mbappé.

Acheté environ 8 millions d'euros par le Borussia l'an passé (hors bonus), Dembélé n'est pas transférable, a assuré il y a quelques jours son directeur sportif Michael Zorc. Il "a un contrat à long terme avec nous (jusqu'en 2021 ndlr), nous comptons fermement sur lui". Mais le départ de l'entraîneur qui l'a convaincu, Thomas Tuchel, a changé la donne dans l'esprit du joueur d'1,78 m. La cour assidue entreprise par le FC Barcelone, et maintenant le PSG, pourrait inverser la donne. Le club catalan aurait déjà formulé une offre de 70 millions d'euros. Paris pourrait monter jusqu'à 100.

... et 150 pour Mbappé ?

À en croire l'émission "Téléfoot" de dimanche 25 juin, les dirigeants qataris n'ont pour autant pas abandonné l'idée d'attirer aussi Mbappé. Vont-ils proposer en tout 250 millions d'euros pour reconstituer l'attaque new-look des Bleus ? Libérés des contraintes du fair-play financier, l'hypothèse n'est pas à exclure même si elle semble folle sur le papier. De son côté, Monaco va probablement proposer à son prodige une large revalorisation salariale, peut-être autour de 700.000 euros mensuels contre 80.000 aujourd'hui.



Réussir à s'offrir Mbappé et/ou Dembélé serait en tout cas la meilleure des réponses aux dernières déclarations de Marco Verratti à l'adresse de ses employeurs. "Dans la mesure où je ne veux pas partir à tout prix, ce que je veux voir c'est si cette fois ils vont vraiment avoir une grande équipe", a exposé le milieu italien de 24 ans dans la Gazzetta dello Sport, samedi 24 juin. "Les promesses ne suffisent pas. Mais si cette fois le PSG avec Henrique fait vraiment ce qu'il dit, alors je serai très content de rester".

La Juve toujours sur Matuidi

En dépit des velléités du Barça, Paris va tout faire pour conserver son "hibou". L'an passé, il s'était opposé dans les toutes dernières heures du mercato au départ d'un autre milieu, Blaise Matuidi, à la Juventus Turin, pour quelques 30 millions d'euros. 10 mois plus tard, le finaliste de la dernière finale de la Ligue des champions n'a pas oublié l'international français de 30 ans. Mais cette fois, la somme proposée serait divisée par deux : 15 millions, à un an de la fin de son contrat.



Le Brésilien Lucas a aussi la cote en Italie, en particulier à l'Inter Milan. Paris espère récupérer 30 millions d'euros pour son élément offensif de 24 ans acheté 10 de plus en 2012. Une arrivée de Dembélé le pousserait un peu plus vers la sortie. Même son compatriote et ami Marquinhos se ferait à cette idée.