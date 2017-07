publié le 06/07/2017 à 12:27

Toujours pas de première recrue officiellement annoncée au Paris Saint-Germain jeudi 6 juillet, deux jours après la reprise de l'entraînement. Mais la situation pourrait se débloquer dans les prochaines jours. Le dossier le plus avancé mène au latéral gauche espagnol Yuri Berbiche, qui a vidé son casier à la Real Sociedad, selon L'Équipe et plusieurs médias ibériques. Le joueur de 27 ans est attendu en début de semaine prochaine dans la capitale pour venir concurrencer Lazyvin Kurzawa et pallier à la fin de carrière du Brésilien Maxwell.



Par ailleurs, Le Parisien croit savoir que les dirigeants parisiens vont bel et bien passer concrètement à l'action pour tenter de déloger Kylian Mbappé de Monaco. Une offre autour de 135 millions d'euros, ce qui ferait de l'attaquant de 18 ans le joueur le plus cher de l'histoire, est prête à partir en Principauté. Pas insensible à l'intérêt du PSG, le prodige serait toutefois enclin à passer une saison de plus en rouge et blanc. Et l'ASM ne se laissera pas forcément amadouer par une telle somme, voire une autre de plus grande ampleur.

Ben Arfa poussé dehors, Aurier pas forcément retenu

Plusieurs joueurs de l'effectif parisien font aussi l'actualité en ce sixième jour du mois de juillet, dans la colonne départ : Hatem Ben Arfa, Serge Aurier et Salvatore Sirigu. Les représentants du premier ont rencontré le nouveau directeur sportif Arturo Henrique. Le message reçu : l'attaquant de 30 ans, plus apparu en match officiel depuis le 5 avril, est libre de partir. Mais lui veut rester et est revenu affûté de vacances. Le feuilleton risque de durer encore un moment.

Pour Aurier, Paris ne s'opposera pas à un départ (Juventus Turin pour remplacer le Brésilien Dani Alves ?) si une solution de repli est trouvée pour doubler le poste de latéral droit. Celle-ci pourrait être un autre Bréslien, Danilo (Real Madrid, 25 ans). L'Ivoirien de 24 ans, dépassé par le Belge Thomas Meunier dans la hiérarchie d'Unai Emery, est sous contrat jusqu'en 2019.

On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager Salvatore Sirigu Partager la citation





Le départ de Sirigu, lui, est acté depuis le 27 juin. Et le divorce consommé. Le gardien italien de 30 ans, 190 matches au compteur avec le PSG entre 2011 et 2016, livre ses quatre vérités dans une interview accordée à L'Équipe. De retour en Italie, au Torino, il assure ne pas être en colère. Mais il est "affecté" d'avoir été "traité comme un joueur de CFA". "On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager", raconte-t-il. "Il y a eu un manque de respect".



Heureux d'être redevenu "un joueur de foot", Sirigu, élégant, tient tout de même à dire "merci Paris" et n'oubliera pas les belles années passées avec les "Ibrahimovic, Pastore, Thiago Motta, Verratti, Camara, Lavezzi" et les succès contre l'OM. À propos de son compatriote Verratti, il estime que "s'il n'est plus motivé ou qu'il a une raison pour s'en aller, le club devrait prendre en compte sa demande (...) Ce serait comme tuer le football de le garder". Le milieu de 24 ans est attendu pour la reprise de l'entraînement dans les prochaines heures.