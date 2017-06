publié le 20/06/2017 à 15:22

Les louanges du président réélu Florentino Perez à propos de sa star portugaise et son souhait d'avoir rapidement une discussion avec elle vont-ils mettre fin au feuilleton du départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid ? Soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros et convoqué le 31 juillet par la justice espagnole en vue d'une mise en examen, l'attaquant de 32 ans aurait menacé de partir, se sentant peu défendu par son club.



Lundi 19 juin, Perez a tenté d'éteindre l'incendie en déclarant qu'il savait que le sportif le mieux payé du monde (selon la revue américaine Forbes) "s'est senti injustement traité" par la presse et la justice espagnole. Surtout, il a estimé que "CR7" est "beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux qui sont ici" et confirmé que la clause de révocation du contrat du quadruple Ballon d'Or, qui a signé en théorie jusqu'en 2021, est d'"un milliard d'euros".

Pepe fait le forcing pour qu'il le suive à Paris

Actuellement en Russie avec le Portugal pour disputer la Coupe des Confédérations, le principal intéressé n'a, lui, pas pour l'instant pas réagi à ces rumeurs. Un mauvais signe selon certains commentateurs sportifs espagnols, qui affirment en plus que son compatriote Pepe, annoncé avec insistance au PSG depuis plusieurs jours, fait le forcing pour le convaincre de le suivre. Les deux hommes sont "inséparables", a souligné le journaliste de la Onda Cero en charge de l'actualité du Real. Il croît même savoir que Ronaldo a fait part à Zidane de son souhait de quitter Madrid cet été.

Si Manchester United, son club de 2003 à 2009, serait le mieux placé pour récupérer Ronaldo en cas de départ, le Paris Saint-Germain possède lui aussi des arguments. Selon la Gazzetta dello Sport, l'intérêt du club de la capitale française est réel. Le président Nasser Al-Khelaïfi rêve depuis longtemps de l'associer à son projet. Le Bayern Munich en revanche a démenti tout contact. Reste que "personne ne nous a adressé d'offre ni pour Cristiano ni pour personne", a assuré Florentino Perez.

Belotti proche de Verratti

Si elle n'est pas improbable, l'idée de voir Ronaldo fouler la pelouse du Parc des Princes sous les couleurs rouge et bleue reste évidemment hypothétique à ce stade. Parallèlement, les dirigeants continuent d'explorer plusieurs pistes a priori plus crédibles, notamment dans le secteur offensif. La piste Pierre-Aubameyang s'étant refroidie, une autre mène désormais à l'attaquant de 23 ans du Torino Andrea Belotti.



Troisième buteur de Serie A l'an passé avec 26 réalisations, l'international italien possède aussi la particularité d'être proche de Marco Verratti, d'un an son aîné. Toujours selon la Gazzetta, Paris a bel et bien des vues sur le joueur d'1,85 m, qui "irait volontiers au PSG". Il faudra toutefois débourser une centaine de millions d'euros, en vertu de sa clause libératoire. Une folie, même pour tenter de faire changer Verratti d'avis ?