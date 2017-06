publié le 25/06/2017 à 18:46

Le marché des attaquants de Premier League pourrait rapidement évoluer. Arsène Wenger (entraîneur d'Arsenal) et José Mourinho (entraîneur de Manchester United) recherchent tous les deux un buteur de renom pour la rentrée sportive 2017-2018. Et qui dit transferts anglais, dit gros sous. Les Mancuniens pourraient débourser 110 millions d'euros, les Londoniens 45.



Ces derniers chercheraient à recruter un attaquant français puisque avant Anthony Martial, c'est Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette qui attiraient les dirigeants d'Arsenal. Si ces deux pistes échouent, l'ancien Lyonnais pourrait prendre la direction de l'Emirates Stadium selon le Daily Mail. Un voyage qui pourrait lui permettre de marquer davantage. En 2016-2017, José Mourinho l'a aligné à 42 reprises pour seulement huit réalisations. Il est arrivé dans le nord de l'Angleterre pour 50 millions d'euros plus 30 de divers bonus. Wenger pourrait envoyer un chèque de 45 millions d'euros.

José Mourinho serait fan de Kane

Une somme qui pourrait être rapidement injectée par les dirigeants de Manchester United. Ces derniers souhaiteraient recruter Harry Kane, meilleur buteur de Premier League avec 27 réalisations et international avec les Three Lions. Manchester United a décidé de ne pas reconduire le contrat de Zlatan Ibrahimovic et doit donc le remplacer, à la pointe de son attaque.

Tottenham, club dans lequel évolue Kane, pourrait tirer le pactole de la vente de son attaquant. Les premières sommes évoquées s'élèvent à 110 millions d'euros. Le média britannique Sunday Mirror ajoute que cette recrue serait une idée tout à fait personnelle de José Mourinho, apparemment fan du profil du joueur.