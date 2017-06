publié le 19/06/2017 à 13:37

18 minutes. Voici le temps qu'aura passé Juan Cuadrado sur la pelouse de Cardiff lors de la dernière finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin, le temps de prendre deux cartons jaunes pour des tacles dangereux sur Cristiano Ronaldo puis Sergio Ramos. La carrière de l'ailier colombien de 29 ans ne peut toutefois pas se résumer à cette triste sortie. Et s'il n'est plus titulaire avec la "Vieille Dame", l'ancien joueur de Chelsea conserve des admirateurs. Ce serait le cas du PSG, à en croire la Gazzetta dello Sport.



Selon le quotidien italien, un premier contact a été établi entre le club de la capitale et l'entourage du droitier. Une offre avoisinant les 30 millions d'euros pourrait être transmise aux dirigeants bianconero dans les prochains jours pour attirer le véloce joueur offensif de couloir. Une arrivée de Cuadrado ouvrirait la porte à un départ du Brésilien Lucas Moura (24 ans), titulaire en début de saison dernière après l'arrivée d'Unai Emery mais souvent remplaçant depuis janvier.

Pour Marco Verratti, en revanche, la direction parisienne ne veut pas entendre parler de transfert. "Il a encore quatre ans de contrat et se doit de respecter le club", confie une source proche du club dans L'Équipe lundi 19 juin. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de 24 ans ne jure plus que par le FC Barcelone, estimant le PSG incapable de gagner à court terme la Ligue des champions. Sera-t-il présent à la reprise de l'entraînement contre son gré ? Réponse au plus tard le 4 juillet.