publié le 05/06/2017 à 14:45

En fin de contrat avec le Real Madrid, où il jouait de moins en moins ces derniers temps - le Français Raphaël Varane était titulaire en défense centrale en finale de Ligue des champions -, Pepe va poursuivre sa carrière au PSG. C'est ce qu'assure Marca sur son site internet lundi 5 juin. Képler Laveran Lima Ferreira, de son nom complet, se serait engagé pour deux saisons avec le club de la capitale, qui a coiffé au poteau l'Inter Milan.



À 34 ans, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal né au Brésil devrait donc connaître le quatrième

club de sa carrière professionnelle après Maritimo, le FC Porto et le Real. Il rejoint un secteur défensif parisien composé des Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos et du jeune Français Presnel Kimpembe. Unai Emery en personne aurait prié ses dirigeants d'agir et aurait été écouté, ce qui éloigne la rumeur redondante d'une éviction cet été.

La transaction aurait été finalisée en marge de la finale Juve-Real à Cardiff. Au Pays de Galles, le président Nasser Al-Khelaïfi a rencontré l'agent du joueur, Jorge Mendes. La discussion se serait poursuivie autour du cas du milieu colombien du Real James Rodriguez, puis sur celui de l'attaquant français Kylian Mbappé. Mendes n'est pas son agent mais travaille beaucoup avec Monaco...