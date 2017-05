publié le 18/05/2017 à 12:31

Les joueurs de l'AS Monaco attendaient, depuis plusieurs jours, l'officialisation de leur titre de champion de France 2016-2017. Depuis la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nice, couplée à la victoire princière face au Losc (36e journée), l'Hexagoal leur était promis. La victoire (2-0) face à l'AS Saint-Étienne, ce mercredi 17 mai, a scellé tout suspense.



Kylian Mbappé et Valère Germain ont été les deux buteurs d'une victoire validant une saison magnifique. Le PSG, assuré de finir deuxième, a maintenu un rythme soutenu aux leaders de Ligue 1. Ces derniers ont tenu la cadence et sont devenus, 17 ans après la bande de David Trezeguet, champion de France 2016-2017. Cette saison a vu éclore une équipe complémentaire et composée d'individualités promises à un avenir radieux.

Par son attaque rouleau compresseur, sa défense de fer et un entraîneur parfaitement compris, l'ASM a enchanté les observateurs de Ligue 1. Le groupe de Vadim Vasyliev est un champion de France salué. Voici pourquoi.

31

Monaco a marqué au moins un but sur ses 31 derniers matches, c'est un record. La dernière fois que les joueurs de Leonardo Jardim sont restés muet, c'était lors du court déplacement chez le voisin Niçois. L'ASM s'était inclinée (4-0), à l'Allianz Riviera, lors de la 6e journée de Ligue 1 (21 septembre 2016).

92

Avant de jouer son 38e et dernier match de la saison, Monaco a déjà dépassé la barre des 90 points (92). C'est seulement la 3e fois que cette barre est dépassée. 92, c'est également le deuxième plus gros total de point obtenu.



104

Le champion de France de Ligue 1 2016-2017 a inscrit, en 37 matches, 104 buts. Le total le plus élevé est de 118 et a était établi par le RC Paris lors de la saison 1959-1960. Paris, lors de sa saison ultra-dominatrice (2015-2016), en avait inscrit 102.