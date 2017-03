Barça-PSG : Paris prend la porte dans les dernières secondes

Luis Suarez fête son but face au PSG le 8 mars 2017

publié le 08/03/2017 à 22:49

Dix minutes après la fin de la rencontre, le Camp Nou était encore rempli, bruyant et joyeux. Le FC Barcelone devait gagner par quatre buts d'écart pour éliminer le Paris Saint-Germain. La sixième réalisation de Sergio Roberto (à la 95e minute) envoie les Blaugrana en quart de finale. L'élimination du PSG est historique.



Les parieurs avaient imaginés tous les scénarios, chaque observateurs de football s'étaient fait son propre match. Mais alors celui-la... On joue la 94e minute de jeu lorsque le FCB obtient un ultime coup de pied arrêté. Son gardien, Ter Stegen, est dans la surface parisienne depuis plusieurs secondes quand Neymar dribble Di Maria à 40 mètres des buts de Kevin Trapp. Son centre du pied gauche retombe sur Sergi Roberto entre la défense parisienne et Trapp. Sa reprise est imparable, son club est qualifié, le Camp Nou bascule dans l'irréel.

Les Espagnols croyaient beaucoup en la fameuse "remontada" et ils l'ont donc fait.