Après avoir largement dégraissé son effectif (Corentin Tolisso au Bayern Munich, Mathieu Valbuena au Fenerbahce, Rachid Ghezzal en fin de contrat et Jordy Gaspar à Monaco), l'Olympique Lyonnais passe à la seconde phase de son mercato estival 2017. Plusieurs recrue, notamment aux postes offensifs, sont attendues et les sommes rapportées par les départs devraient être dépensées rapidement.



Après Bertrand Traoré, en provenance de Chelsea, et Fernando Marçal (EA Guingamp), deux attaquants pourraient rejoindre le club de Jean-Michel Aulas. Le plus attendu se nomme Mariano Diaz. Le jeune joueur (23 ans) du Real Madrid, bloqué par la forte concurrence dans la capitale espagnole (seulement huit matches la saison dernière), devrait arriver à l'OL. Après s'être entretenu avec Zinedine Zidane et surtout Karim Benzema quant à la pertinence d'un passage à Lyon, il devrait être prêté pour une saison.

Giroud peu enclin à revenir en France

Le second dossier entamé par Jean-Michel Aulas s'annonce plus complexe. Alexandre Lacazette pourrait prendre la direction d'Arsenal et y entamer le temps de jeu d'Olivier Giroud. La saison dernière, le gaucher n'a été titularisé qu'à 11 reprises et son entraîneur, Arsène Wenger, lui aurait fait comprendre que la future concurrence ne jouera pas en sa faveur.

Il pourrait donc quitter les Gunners, club qu'il a rejoint en 2012. West Ham, autre équipe de la capitale anglaise, serait prêt à l’accueillir. L'Olympique Lyonnais également. Le président des septuples champions de France souhaiterait convaincre l'ancien Montpelliérain de revenir en Ligue 1. Une hypothèse qui, selon L'Équipe, ne réjouirait pas l'intéressé. À Lyon, Giroud serait pourtant assuré d'être titulaire, un avantage non négligeable lors d'une saison pré-Coupe du monde. Il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2020 et aucun prix de transfert n'est pour l'instant évoqué.