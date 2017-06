Juve-Real : Zidane, Ronaldo et les Madrilènes un peu plus dans la légende

publié le 03/06/2017 à 22:40

La malédiction est brisée. Pour la première fois depuis 1990 et le Milan AC, une équipe est parvenue à conserver la "Coupe aux grandes oreilles", le trophée de la Coupe d'Europe des clubs champions devenue Ligue des champions en 1993, année du sacre de l'Olympique de Marseille. Du même Milan en 1995 à Manchester United en 2009 passant par la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam, tous les tenants du titre finaliste la saison suivante s'étaient cassés les dents sur la dernière marche. Le Real Madrid, lui, a triomphé sur la pelouse du Millenium de Cardiff, avec à sa tête une légende du jeu devenue en 18 mois légende du banc de touche. Pour la deuxième année de suite, Zinédine Zidane remporte la plus prestigieuse des compétitions de clubs, balayant définitivement tous les doutes sur sa capacité à mobiliser un groupe, à opérer les choix tactiques les plus judicieux.



Face à son Real Madrid, la Juventus Turin a fait jeu égal durant une mi-temps, la première, avant d'exploser lors des 45 dernières minutes. La formation italienne n'avait encaissé que trois buts lors de ses 12 précédents matches dans l'épreuve, et aucun dans le jeu. Au Pays de Galles, Gianluigi Buffon est allé chercher le ballon dans ses filets à quatre reprises, voyant ses rêves de Ligue des champions s'envoler. L'inoxydable gardien italien, 39 ans, ne décrochera pas non plus le Ballon d'Or dont il aurait pu rêver en cas de sacre. En janvier prochain, le prestigieux trophée devrait une nouvelle fois atterrir dans les mains de Cristiano Ronaldo. Vainqueur avec Manchester United en 2008 et avec le Real en 2014, 2016 et donc 2017, le Portugais devient le deuxième homme après le Néerlandais Clarence Seedorf à décrocher cinq fois la Ligue des champions. Pour Karim Benzema et Raphaël Varane, c'est la troisième, autant que Raymond Kopa dans les années 1950.

Ronaldo, évidemment

Invisible durant un premier quart d'heure dominé par les Turinois, "CR7" a fait basculer la rencontre une première fois à la 20e minute, en reprenant du droit un centre latéral de Dani Carvajal. À la 64e, il surgissait au premier poteau pour infliger un terrible K.O aux Bianconeris. Car 183 secondes plus tôt, Casemiro avait logiquement redonné l'avantage à des Merengues supérieurs dans tous les domaines au retour des vestiaires. Le but de Mario Mandzukic, sublime, sept minutes après l'ouverture du score de Ronaldo avait alors laissé croire à une finale indécise jusqu'au bout, avec prolongation et tirs au but. Sentiment vite balayé. Le but de Marco Asensio à l'entrée du temps additionnel parachève au contraire le succès madrilène. C'est la plus large victoire en finale dans le temps réglementaire depuis celle du FC Porto contre Monaco en 2004. Seul le Milan AC a fait mieux dans l'ère moderne en 1994 (4-0 contre le Barça). Pour la Juve, il s'agit de la 5e défaite consécutive en finale. Une autre malédiction à briser...

Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Cardiff samedi 3 juin 2017 Crédit : Ben STANSALL / AFP

Fiche technique :

À Cardiff (Millennium Stadium) : Real Madrid bat Juventus 4 à 1 (mi-temps : 1-1)

Spectateurs : 66.000

Arbitre : F. Brych (GER)

Buts :

Juventus : Mandzukic (27)

Real Madrid : Cristiano Ronaldo (20, 64), Casemiro (61), Asensio Willemsen (90)

Avertissements :

Juventus : Dybala (12), Pjanic (66), Alex Sandro (70), Cuadrado (72)

Real Madrid : Ramos (31), Carvajal (42), Kroos (53)

Exclusion :

Juventus : Cuadrado (83, 2e avertissement)

Les équipes :

Juventus : Buffon (cap) - Barzagli (Cuadrado 66), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Dani Alves, Pjanic (Marchisio 70), Dybala (Lemina 78), Khedira, Mandzukic - Higuain

Entraîneur : Massimiliano Allegri

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo - Modric, Casemiro, Isco (Asensio Willemsen 82) - Kroos (Álvaro Morata 89) - Cristiano Ronaldo, Benzema (Bale 77)

Entraîneur : Zinédine Zidane