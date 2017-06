publié le 13/06/2017 à 23:26

L’équipe de France a accueilli l’Angleterre mardi 13 juin au Stade de France pour un match amical mais très accroché. Le score n’est pas resté vierge très longtemps puisqu’au bout de 9 petites minutes de jeu, Sterling hérite d’un ballon dans la surface pour lancer Bertrand dans son dos d’une talonnade. Le latéral gauche adresse un centre au cordeau qui trouve le buteur en forme chez les Three Lions, Harry Kane. L’équipe de France n’abdique pas pour autant et égalise au terme d’une action plus confuse.



Sur coup-franc, le monégasque Lemar trouve la tête de Giroud. Le coup de casque de l’attaquant français est repoussé par le gardien anglais, mais le ballon revient dans les pieds d'Umtiti (22e), qui ne se fait pas prier pour redonner l’avantage aux siens. Dans les cages Heaton est décidément malchanceux ce soir puisque le gardien anglais va cette fois essuyer les foudres de Dembélé et dévier la frappe du feux follet français dans les pieds de Sidibé.

#FRAANG

Les Anglais frappent les premiers ! Après un bon travail de Bertrand, Kane n'a plus qu'à pousser au fond ! https://t.co/lzLVNGDT56 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

#FRAANG

L'EGALISATION de Samuel Umtiti !! Le défenseur inscrit son 1er but avec les Bleus ! 1-1 https://t.co/tVOLgL6CYd — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

Les hommes de Didier Deschamps ne vont pas se simplifier la tâche pour autant en seconde période. Sur une attaque anglaise, Varanne commet une faute sur Ali et écope d’un sévère carton rouge. Harry Kane, intraitable, convertit le penalty (48e). À 10 contre 11, les Bleus paraissent bien mal embarqués. Mais c’était sans compter la jeunesse sans complexe de cette équipe. Sur un contre emmené par Mbappé, le prodige monégasque adresse une passe latérale à son complice Dembélé, qui ajuste le portier anglais (78e) et redonne l’avantage aux Bleus.

#FRAANG

Quelle sévérité pour un match amical ! Penalty et carton rouge pour Raphaël Varane ! Harry Kane égalise 2-2https://t.co/5ya8RD8OM1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

#FRASUE

BUT DE DEMBELE !! Pogba en une touche pour Mbappé, qui décale Dembele qui frappe, ca fait 3-2 !

https://t.co/cqAYpONF5P — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017