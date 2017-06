publié le 11/06/2017 à 14:20

Ce n'est pas la première fois que Marco Verratti, ou ses conseillers, font état d'une envie de quitter le PSG. Celle-ci semble encore un peu plus accentuée. Le natif de Pescara aurait rencontré, en milieu de semaine, Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Les deux hommes devaient faire connaissance et se projeter sur la saison qui arrive. Un exercice que le milieu de terrain pourrait vivre loin de la capitale française.



Il aurait, selon le quotidien L'Équipe, clairement signifié à qu'il souhaiterait quitter le club. Nasser Al-Khelaïfi aurait été tenu au courant de cette nouvelle quelques jours plus tôt et le président du PSG est déterminé à conserver le joueur de 24 ans.

Pour cela et comme il en est désormais coutume, le dirigeant aurait proposé une prolongation de contrat au "Petit Hibou" jusqu'en 2021, avec revalorisation salariale. Mais le dossier reste sensible car le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient prêt à débourser une important somme pour recruter l'Italien.



Henrique aurait appelé le clan Mbappé

Pour garder son milieu de terrain emblématique, la direction parisienne aurait donc proposé une surenchère salariale. Recruter des joueurs à fort potentiel tel que Kylian Mbappé (AS Monaco) pourrait également convaincre Verratti de rester. Henrique aurait convaincu ses supérieurs que la venue de l'international français au PSG relève d'une importance toute particulière. Après la saison mouvementée que vient de vivre le Paris Saint-Germain, il doit envoyer un signal fort et redorer son image.



Nasser Al-Khelaïfi, toujours selon L'Équipe, est conscient du talent du jeune joueur mais ne voulait pas dépenser sans raison pour se l'approprier. Le Portugais l'aurait convaincu du contraire et fait de ce dossier une affaire personnelle. Il aurait pris contact avec la famille du joueur, qui lui sert également de conseillère. Mais la bataille s'annonce rude.



Premièrement, l'AS Monaco ne compterait clairement pas renforcer les rangs de son principal concurrent national. À somme égale, Vadim Vasilyev, président du dernier champion de France, privilégierait un départ de son joueur vers l'étranger plutôt que vers l’Île-de-France. Deuxièmement, les liens entre les deux équipes dirigeantes ne sont pas des plus cordiales. Troisièmement, Manchester City et le Real Madrid ont plusieurs longueurs d’avances.

Jorge Mendes indésirable

Les Anglais auraient contacté les Monégasques lors de l'achat de Bernado SIlva et auraient débuté les négociations. Un chèque de 120 millions d'euros aurait même était envoyé. Pep Guardiola est farouchement convaincu que le profil de Mbappé est celui qu'il manque à son effectif et serait tenté d'appeler directement le joueur pour lui étaler ses désirs et ambitions futures.



Avec le Real Madrid, les premiers liens sont également établis depuis plusieurs semaines. Le joueur de 18 ans a déjà prouvé son attirance pour le club Merengue, son meilleur joueur (Cristiano Ronaldo) et son entraîneur (Zinédine Zidane). Le président Florentino Pérez ne semble pas avoir de limite financières mais l'obstacle est ailleurs pour les Espagnols. Jorge Mendes, agent de "CR7" est très présent dans l'environnement madrilène et souhaiterait mener le dossier, ce à quoi s'oppose la famille de Bondy.