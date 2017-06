publié le 25/06/2017 à 16:28

L'effectif de l'Olympique Lyonnais est déjà pas mal chamboulé, en ce début de mercato estival 2017, et ce n'est qu'un début. Parmi les informations officielles, Corentin Tolisso est parti au Bayern Munich, Mathieu Valbuena au Fenerbahce, Jordy Gaspar à Monaco et Fernando Marçal est arrivé de Guingamp.



Selon Jean-Michel Aulas, interviewé par L'Équipe, les arrivées de Bertrand Traoré ("C'est proche, il est arrivé la nuit dernière à Lyon. Avec Chelsea, on est pratiquement d'accord", selon Aulas), de Mariano Diaz, attaquant du Real Madrid ("C'est un transfert. Si on a les moyens de le faire, c'est une priorité pour l'OL.") et du latéral gauche du Havre, Ferland Mendy ("Le président du HAC est maintenant d'accord sur nos propositions. Le joueur a choisi Lyon, cela devrait se concrétiser.") devraient se conclure sous peu.

Mais le président de l'Olympique Lyonnais doit s'atteler aux situations de deux joueurs emblématiques de son club : Alexandre Lacazette et Maxime Gonalons. Les deux hommes, formés dans le Rhône, sont en instance de départ mais les négociations tardent.

La piste Arsenal est réelle

Actuellement en vacances aux États-Unis avec Antoine Griezmann, l'attaquant de Lyon (26 ans) ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Les premiers dires de son entourage annonçaient que son souhait était de rejoindre l'Atlético de Madrid, où évolue le gaucher. Mais la confirmation de l'interdiction de recrutement, formulée par le Tribunal Arbitral du Sport au début du mois de juin, a gelé les négociations.



Un statu-quo qui a réveillé les autres clubs séduits à l'idée d'acheter le numéro 10 lyonnais. Parmi ceux-là, Arsenal. "J'ai aperçu Arsène (Wenger, entraîneur des Gunners), lors du match France-Angleterre (3-2, le 13 juin). J'étais avec Gérard Houllier (conseiller du président de l'OL) et j'ai cru comprendre qu'il a dit à Gérard qu'il pouvait y avoir un intérêt d'Arsenal. Mais c'est prématuré de dire que les choses vont se faire.", a déclaré Aulas.



Ces deux clubs seraient en pole position pour réceptionner le joueur auteur de 100 buts en Ligue 1. La somme réclamée par son président avoisinerait les 60 millions d'euros et ce dernier souhaiterait recruter "un très gros transfert devant" avant de lâcher Lacazette.

Gonalons devrait rencontrer Génésio

Le capitaine de Lyon pourrait lui aussi quitter son club formateur cet été, mais les prétendants sembleraient moins évident. Un fait qui joue en faveur de Bruno Génésio, l'entraîneur du club, qui souhaiterait conserver son milieu de terrain. "Bruno veut voir Maxime en tête à tête. Je crois qu'ils se voient ce (dimanche) soir ou demain soir. Dès lundi, on y verra plus clair."



Le joueur, courtisé par le SSC Naples l'hiver dernier, intéresserait plusieurs clubs aux identités encore inconnues : "Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais plusieurs agents nous ont appelés avec des mandats de clubs. On va regarder. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'offres, mais on commence à avoir des touches, même si on n'a pas eu de contact direct avec les clubs." Selon le média anglais Daily Mirror, Newcastle, club entraîné par Rafael Benitez et promu en Premier League, voudrait récupérer le joueur de 28 ans.