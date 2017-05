Ligue des champions : 40% des Français voient Monaco renverser la Juventus

Kylian Mbappé et Andrea Barzagli mercredi 3 mai 2017 au stade Louis-II

Lorsque l'AS Monaco a hérité de la Juventus Turin, en demi-finale de Ligue des champions, les observateurs de football se sont montrés pessimistes. Les Italiens ont l'habitude des rendez-vous européens, une défense de fer et une attaque redoutable. Trois raisons qui faisaient de la "Vielle Dame" la grande favorite de cette double confrontation.



Un sentiment désormais appuyé par la manche aller. Les Piémontais se sont imposés (2-0) en terres monégasques grâce à un doublé de Gonzalo Higuain. Malgré cette avance, quatre amateurs de football sur dix pensent que l'équipe de Leonardo Jardim peut s'imposer par deux buts d'écart au Juventus Stadium (mercredi 9 mai, 20h45), et renverser les Juventini.

Monaco a perdu plus de 20 points après le résultat de l'aller

S'imposer dans l'antre du leader du championnat italien, voilà un sacré défi. Monaco n'a plus le choix si elle veut porter ses rêves de titre européen jusqu'à Cardiff (samedi 3 juin). Il ne suffira pas simplement de l'emporter mais donc de le faire avec deux réalisations de différence. Deux, c'est d'ailleurs le (très) faible nombre de but que Gianuigi Buffon a encaissé depuis le début de cette Ligue des champions 2016-2017.

Dans son stade, le gardien de 39 ans n'a été battu que par le Lyonnais Corentin Tolisso. Au tour précédent la Juventus Tuin était opposée au FC Barcelone et son attaque de stars. Ni Lionel Messi, ni Neymar, ni Luis Suarez ne sont parvenus à tromper le champion du monde (3-0 à l'aller, 0-0 au retour).



Monaco, meilleure attaque de France, peut dominer n'importe qu'elle équipe lorsqu'elle est inspirée. Mais la Juventus, quand elle défend, n'est pas n'importe quelle équipe. 59% des interrogés pensent d'ailleurs qu'elle disposera du leader de Ligue 1. Ils sont 40% à maintenir leur espérance (ils étaient 64% avant le match aller) en l'ASM.

Une victoire italienne logique

Lors de la rencontre au stade Louis-II, Monaco s'est mis au niveau de son adversaire, comme en témoigne la feuille de statistiques : parfaite égalité de possession de ballon (50%), 14 tirs à 10 (cinq cadrés chacun), sept corners à trois et 11 fautes à 13. Une première reprise de volée de Kylian Mbappé, sur un centre de Nabil Dirar, aurait même pu donner l'avantage aux Monégasques avant le premier but de Higuain.



Mais la défaite de l'équipe princière demeure logique et n'a que très peu été contestée. Un sentiment partagé par les 434 amateurs de football interrogés par Odoxa. Ils ont très largement estimé (76%) que la victoire italienne fut juste. Moins d'un sondé sur quatre a pensé l'inverse.

Lyon a moins de chances de qualification

Comme ses compatriotes de l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais a perdu la première manche de sa demi-finale européenne. Il affrontait l'Ajax, à Amsterdam, en Ligue Europa, pour une rencontre qui lui a totalement échappé. Les hommes de Bruno Génésio se sont assez lourdement inclinés (4-1), la faute à un secteur défensif particulièrement déconcentré.



Lyon ne doit donc pas rattraper un retard de deux mais trois buts. Certains avantages peuvent lui permettre d'affronter Manchester United ou le Celta de Vigo en finale de C3 : la rencontre retour se disputera en France et Mathieu Valbuena a marqué un but important au Pays-Bas.



Malgré ces arguments, les amateurs de football laissent moins de chances de qualification aux Gones qu'aux Monégasques. Ils sont 62% à imaginer que les Néerlandais vont écarter les Français dans la course au titre de champion d'Europe.

Des supporters patriotes

Voilà un débat qui revient dès lors qu'un club de Ligue 1 passe le printemps européen. Un Français doit-il supporter un club tricolore quelle que soit sa préférence nationale et les rivalités entre clubs français ? Cette saison Monaco, club bien plus spectaculaire que clivant, a fédéré et passionné l'ensemble des observateurs français.



Selon les résultats du sondage, une très grande majorité avoue soutenir les clubs de l'Hexagone (85%) avec une petite nuance : 58% pensent qu'il faut soutenir n'importe quel club de Ligue 1 et 27% affirment "oui, sauf pour certains clubs".

