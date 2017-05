publié le 04/05/2017 à 15:34

L'Olympique Lyonnais a commis des erreurs défensives, en demi-finale aller de Ligue Europa (1-4), déjà aperçues dans sa saison 2016-2017. La défaite face au FC Lorient (1-4, 8 avril) en avait déjà montré un aperçu. La qualification pour la finale de la Ligue Europa (mercredi 24 mai à Stockholm) est plus que compromise et Lyon ne peut s'en vouloir qu'à lui-même.



Le club de Jean-Michel Aulas a donc cédé quatre fois dans l'Amsterdam ArenA et devra remonter un retard de trois buts lors de l'affiche retour, jeudi 11 mai à Décines. Parmi les buts encaissés, trois auraient pu être évités et sont notamment dus à l'absence de réactivité de la défense lyonnaise.

La première réalisation néerlandaise ne doit, en revanche, rien à personne : le coup franc indirect, tiré par Ziyech, a été dévié de justesse (et de l'épaule) par Bertrand Traoré. Lucas Tousart et Christophe Jallet, au duel avec le Burkinabé, n'ont pas pu éviter la sentence mais étaient, au moins, concentrés.

Diakhaby-Nkoulou hypnotisés par le ballon

Ce qui n'est pas forcément le cas des défenseurs centraux Mouctar Diakhaby et Nicolas Nkoulou. Seulement neuf minutes après le premier but, Kasper Dolberg a profité de l'attentisme des deux Lyonnais pour enfoncer le clou. Sur un dégagement plus haut que long d'Anthony Lopes, le Camerounais et le Français ont oublié de se recentrer pour fermer l'axe du terrain. Les yeux rivés sur le ballon, ils ont laissé une bonne vingtaine de mètres entre eux. Un espace que l'attaquant de l'Ajax a utilisé pour battre Lopes lors du face-à-face final.

[¿ VIDEO BUT] ¿ #AjaxOL ¿¿¿¿

Kasper Dolberg creuse l'écart pour l'Ajax d'un tir croisé !https://t.co/PbSxsCPmLA

2¿¿-0¿¿ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 mai 2017

Sur le troisième but des rouge et blanc la faute revient à Lucas Tousart. Elle est technique donc moins répréhensible mais en demi-finale de coupe d'Europe, cela ne pardonne malheureusement pas. Sur une passe en retrait anodine de Corentin Tolisso, le joueur formé à Valenciennes s'est pris les pieds dans le tapis et a perdu le contrôle du ballon. Ziyech, toujours lui, en a profité pour envoyer Younes seul dans la surface de réparation.



La quatrième réalisation de l'Ajax Amsterdam doit autant à l'adresse technique de ses offensifs qu'à l’absence de mouvement des défensifs rhodaniens. Les Néerlandais ont eu le luxe, à cinq contre sept et dans les 20 derniers mètres lyonnais, de se passer quatre fois le ballon, à chaque fois en une touche, sans jamais être mis sous pression. Maxime Gonalons a réclamé un hors-jeu inexistant et s'est arrêté de jouer avant que Nicolas Nkoulou ait oublié de se rapprocher de son premier poteau pour sécuriser l'axe du but.

[¿ VIDEO BUT] ¿ #AjaxOL ¿¿¿¿

Younes met l'Ajax sur orbite ! Un but bien valable !

3¿¿-0¿¿https://t.co/u7UgXUZi3X — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 mai 2017

[¿ VIDEO BUT] ¿ #AjaxOL ¿¿¿¿

Doublé pour Bertrand Traoré qui offre le 4ème but à l'Ajax !https://t.co/caBRp3spXK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 mai 2017

Bruno Génésio, l'entraîneur de Lyon, était particulièrement agacé par ses joueurs. Lors des traditionnels réactions d'après-match il a eu des mots forts : "C'est une grosse déception. On était venus ici avec beaucoup d'ambition et d'espoir. C'est une soirée frustrante. Plus qu’une défaite, c’est un non-match de notre part. Ce naufrage défensif s’explique d’abord par la qualité de l’adversaire. On perd des ballons dans des zones où on ne peut se le permettre. Sur deux ou trois des quatre buts, on donne le ballon à l’adversaire sur des erreurs techniques ou de positionnement. Ça se joue à des détails".