et Luca Dangréaux

publié le 03/05/2017 à 17:45

Ce mercredi 3 mai sourira-t-il au football français ? Les rêves de finales seront-ils renforcés, maintenus ou éteints ? Avant que Monaco ne se frotte à la Juventus Turin et sa défense de fer en demi-finale aller de Ligue des champions en soirée (20h45), l'Olympique Lyonnais ouvre le bal (18h45) sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam dans la cour inférieure, l'Europa League, mais avec autant d'appétit.



Cette rencontre aurait initialement dû se disputer le lendemain, en même temps que l'autre demie aller Celta Vigo-Manchester United, mais la Fédération Hollandaise a demandé et obtenu le décalage d'un jour en raison d'une fête nationale. L'horaire de 18h45 a, lui, été retenu pour ne pas faire d'ombre à Monaco-Juve. Le match retour aura bien lieu un jeudi, dans huit jours, au Parc OL.

En attendant, Bruno Génésio et ses hommes vont tenter de revenir de Hollande avec au moins un but marqué dans leurs bagages, tout en essayant de maîtriser la jeunesse de l'Ajax, incarnée par Justin Kluivert, le fils de Patrick. Lyon doit toutefois se passer de son meilleur attaquant, Alexandre Lacazette, pas complètement remis d'une blessure à la cuisse droite.

Le film de la rencontre :

18h13 - En championnat les rouges et blancs sont classés 2es, à quatre points du Feyenoord Rotterdam. Il ne reste que deux journées d'Eredivisie à disputer donc peu de chances qu'ils soient champions. Ils viennent d'enchaîner deux défaites consécutives (3-2 à Schalke 04 et 1-0 au PSV Eindhoven).



18h09 - En quatre oppositions, Lyon n'a jamais dominé son adversaire du soir : deux matches nuls et deux défaites.



18h03 - Le parcours de l'Ajax Amsterdam depuis la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :

seizième de finale aller : Legia Varsovie 0-0 Ajax

seizième de finale retour : Ajax 1-0 Legia Varsovie

huitième de finale aller : FC Copenhague 2-1 Ajax

huitième de finale retour : Ajax 2-0 FC Copenhague

quart de finale aller : Ajax 2-0 Schalke 04

quart de finale retour : Schalke 04 3-2 Ajax



17h57 - Le parcours de l'OL depuis la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :

seizième de finale aller : Alkmaar 1-4 Lyon

seizième de finale retour : Lyon 7-1 Alkmaar

huitième de finale aller : Lyon 4-2 Rome

huitième de finale retour : Rome 2-1 Lyon

quart de finale aller : Lyon 2-1 Besiktas

quart de finale retour : Besiktas 2-1 (6-7 t. a. b.) Lyon



17h52 - Le onze aligné par Peter Bosz :



17h50 - La composition de l'OL. Sans surprise et sans Lacazette :



17h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette première demi-finale aller de l'Europa League version 2016-2017. Jamais un club français n'avait atteint un tel niveau depuis que la compétition a été renommée ainsi en 2009.