publié le 06/05/2017 à 21:14

Voyant le titre de champion de France définitivement s'éloigner, le Paris Saint-Germain a craqué. Thiago Motta, d'un coup hors jeu sur Paul Baysse, et Di Maria, d'un vilain tacle sur Arnaud Souquet, ont tous deux rejoint les vestiaires avant le coup de sifflet. Deux mauvais gestes survenus à quelques secondes de la fin du match alors que le PSG perdait (3-1) .



Ces événements, couplés au but litigieux inscrit par Marco Verratti ce samedi 6 mai face à Bastia (5-0), ont animé les débats d'"On Refait Le Match" : "Ce club ne manque bien évidemment pas de talent, mais de tempérament. Il n'y a ni leader, ni chef", concède Pascal Praud.

Un propos appuyé par Éric Silvestro : "Prenons par exemple le meilleur élément de cette équipe : Marco Verratti. Il n'a pas eu le caractère d'un grand joueur du PSG". Avant de s'attarder sur l'équipe dirigeante du club : "Trouvez-vous normal, après la saison que vient de vivre le club, que le président continue de dire que ses joueurs sont fabuleux, les meilleurs, et qu'il prolonge le contrat de Verratti tous les six mois ?". François Pinet à lui ciblé Thiago Silva : "Lorsque l'on voit le comportement, dans les grands matches, du capitaine de cette équipe..."