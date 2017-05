publié le 03/05/2017 à 21:25

Ce mercredi 3 mai va-t-il tourner au cauchemar pour le football français ? À Amsterdam, l'Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à ses rêves de finale d'Europa League en s'inclinant par trois buts d'écart (4-1) face à une Ajax déchaînée. Au stade Louis-II, Monaco a déjà craqué deux fois sans marquer face à la redoutable Juventus Turin en demi-finale aller de Ligue des champions.



Au terme d'une superbe action en contre-attaque, Dani Alves a d'abord talonné pour Gonzalo Higuain, buteur en première intention (29e). Mêmes acteurs trente minutes plus tard pour le but du 0-2. Décalé par Dybala, le Brésilien a cette fois adressé une merveille de centre au deuxième poteau pour l'Argentin, encore décisif, du pied gauche cette fois (59e).

À l'image des trois arrêts décisifs effectués en début de partie par Gianluigi Buffon, sur des têtes de Kylian Mbappé et Radamel Falcao, Monaco a et aura des occasions de revenir et de tromper la meilleur défense d'Europe (deux buts encaissés en dix matches). Mais il faudra les convertir, sous peine de s'exposer à de nouvelles fulgurances italiennes.