publié le 19/04/2017 à 20:00

Une deuxième improbable "remuntada" ou la porte avant même les demi-finales, pour la deuxième année de suite. Six semaines après la folle soirée du mercredi 8 mars, cauchemardesque pour les Parisiens, extatique pour les Catalans, le FC Barcelone veut croire à un nouveau miracle face à une Juve qui l'a corrigé huit jours plus tôt à Turin (3-0).





Provocateur en conférence de presse, l'entraîneur Luis Enrique a toutefois estimé qu'un exploit contre la Juve serait "plus facile" que face au PSG (victoire 6-1 pour effacer la défaite 4-0 de l'aller). "Si nous marquons le premier but, le Camp Nou marquera le deuxième et le troisième nous tombera tout cuit", a-t-il lancé, heureux d'enregistrer le retour de suspension de Sergio Busquets, indispensable sentinelle.

Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, eux aussi sont bien présents. Pourront-ils faire craquer la meilleure défense d'Europe cette saison (deux buts encaissés), sachant que l'Argentin n'a jamais marqué face au mythique gardien italien Gianluigi Buffon ? La défense catalane, dépassée en Italie, peut-elle résister à un autre Argentin, le jeune Payulo Dybala ? Réponse à partir de 20h45.

Ligue des champions : résultats et programme des quarts de finale retour

Mardi 18 avril (20h45) :

Real Madrid - Bayern Munich : 4-2 (2-1 à l'aller pour le Real)

Leicester - Atlético de Madrid : 1-1 (0-1)



Mercredi 19 avril (20h45) :

Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

FC Barcelone - Juvenbtus Turin (0-3)