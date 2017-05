Ajax-Lyon : l'OL au bord du KO au terme d'un match fou

Jérémy Morel et les Lyonnais ont été submergés de vagues blanches et rouges mercredi 3 mai 2017

publié le 03/05/2017 à 20:35

Il reste un espoir. Mais les rêves de l'Olympique Lyonnais de disputer la finale de l'Europa League face à Manchester United ou au Celta Vigo le mercredi 24 mai prochain, avec la possibilité de décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine, se sont quasiment envolés sur la pelouse d'une Amsterdam Arena survoltée. Battu 4-1 par une équipe jeune et talentueuse, l'OL devra réaliser une folle "remontada" dans huit jours, jeudi 11 mai, au Parc OL. Avec le niveau affiché lors de cette manche aller, cela semble compliqué à imaginer...



Tout a pourtant parfaitement commencé avec une formation hollandaise contenue dans sa moitié de terrain lors des 20 premières minutes et un Lyon maître du ballon, à défaut d'être réellement dangereux en l'abse,ce de Lacazette en pointe. L'Ajax surmontait cette mauvaise entame et convertissait sa première occasion, un coup franc de Ziyech, légèrement effleuré par Traoré (25e). Neuf minutes tard, Dolberg profitait d'une première erreur de la défense lyonnaise pour doubler la mise avec sang-froid (2-0, 34e).

L'OL se sabordait une troisième fois dès le retour des vestiaires. Après une perte de balle de Tousart au milieu, la frappe de Younes franchissait bien la ligne de Lopes (3-0, 49e). Le portier portugais multipliait par ailleurs les parades, au moins six mais s'inclinait une quatrième fois devant Traoré (71e). Le but marqué entre temps par l'irréprochable Valbuena (66e) sera peut-être celui qui qualifiera l'OL au retour. Mais il faudra afficher un tout autre visage défensivement pour se remettre à y croire, et se montrer moins brouillon devant.

Fiche technique :

Europa League - Demi-finale aller

A Amsterdam (ArenA) : Ajax Amsterdam bat Lyon 4 à 1 (mi-temps: 2-0)

Spectateurs : 52.141

Arbitre : G. Rocchi (ITA)

Buts :

Ajax Amsterdam : B. Traoré (25, 71), Dolberg (34), Younes (49)

Lyon : Valbuena (66)

Avertissements :

Ajax Amsterdam : De Ligt (30), B. Traoré (62)

Lyon : Gonalons (41)

Les équipes :

Ajax Amsterdam : Onana - Tete, Sánchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen (cap), Schöne (van de Beek 71), Ziyech - B. Traoré, Dolberg (Neres 88), Younes (Kluivert 79)

Entraîneur : Peter Bosz

Lyon : A. Lopes - Jallet (Rafael 69), Nkoulou, Diakhaby, J. Morel - Cornet (Lacazette 76), Tousart (Ghezzal 58), Tolisso, Gonalons (cap), Valbuena - Fekir

Entraîneur : Bruno Genesio