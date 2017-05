publié le 06/05/2017 à 16:54

L'expression voudrait que le train ne passe jamais deux fois. Dans le cas de Riyad Mahrez à l'Olympique de Marseille, elle pourrait ne pas être vérifiée. L'international algérien aurait attiré l’œil des nouveaux propriétaires du club de Bafétimbi Gomis selon le journal anglais Mirror. En 2014 le gaucher avait été proposé à Vincent Labrune. Ce dernier n'avait pas jugé bon de le conserver.



Depuis le joueur est devenu champion d'Angleterre avec Leicester, a été élu meilleur joueur de Premier League saison 2015-2016 et a joué un quart de finale de Ligue des champions avec le club anglais (éliminé par Séville FC). La C1, voilà d'ailleurs le principal obstacle qui pourrait interdire la venue du natif de Seine-Saint-Denis. Son départ des "Foxes" est acté outre-Manche, reste encore à savoir quel club récupérera le dribbleur.

Le Sarcellois veut jouer, une deuxième saison consécutive, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un luxe que ne pourra pas lui offrir l'équipe de Rudi Garcia. La concurrence sur ce dossier sera sacrément rude : Liverpool et le FC Barcelone. Le joueur est lié à Leicester jusqu'en 2020 et ne devrait pas être libéré par les Anglais pour moins de 40 millions d'euros.