publié le 03/05/2017 à 19:45

Sur le papier, il s'agit du test ultime. Irrésistible en 8e puis en quart de finale avec trois buts passés à l'aller comme au retour à Manchester City et le Borussia Dortmund, Monaco se mesure cette fois à la meilleure défense d'Europe cette saison. En dix rencontres, la Juventus Turin a encore plus assis sa légendaire réputation d'équipe imperméable en n'encaissant que deux buts, en phase de poules.



Symboles de cette solidité, le trio Gianluigi Buffon-Giorgio Chiellini-Leonardo Bonnuci. Même le FC Barcelone s'y est cassé les dents au tour précédent, ne parvenant jamais à marquer en 180 minutes. Avec les Argentins Gonzalo Higuain et Paolo Dybala, le Croate Martio Mandzukic et le Colombien Juan Cuadrado, la "Vieille Dame" ne manque pas non plus de cartes offensives à même de marquer ai stade Louis-II.

Kylian Mbappé, 21 ans de moins que l'inoxydable Buffon, Radamel Falcao et les autres Monégasques peuvent-ils reproduire leurs exceptionnelles performances face au finaliste 2015 ? De la réponse dépendront les chances de l'ASM de devenir la première équipe française à faire tomber la Juve en confrontation directes. Mais surtout de se qualifier pour la finale du samedi 3 juin à Cardiff, après un match retour le mardi 9 mai prochain.

Le film de la soirée :

19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette deuxième demi-finale aller de Ligue des champions, au lendemain de la démonstration de Ronaldo et du Real face à l'Atlético de Madrid.