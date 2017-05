publié le 04/05/2017 à 20:20

L'Olympique Lyonnais, ses sympathisants et de nombreux amateurs de ballon rond en France salivaient à l'idée d'une affiche face à Manchester United en finale de l'Europa League le mercredi 24 mai prochain à Solna, en Suède. Au moment du tirage au sort, l'hypothèse semblait complètement réaliste. Mais balayé sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (4-1), mercredi 3 mai, l'OL a sérieusement compromis ses chances.



Le Celta Vigo, 11e de Liga mais euphorique cette saison sur la scène européenne, va-t-il à son tour déjouer les pronostics en demi-finale aller face à José Mourinho et ses hommes ? Le club entraîné par l'Argentin Eduardo Berizzo, ancien de l'OM, s'est en tout cas permis de faire largement tourner la semaine dernière en championnat (défaite 0-3 contre l'Athletic Bilbao).

Son arme principale se nomme Iago Aspas, auteur de 24 buts toutes compétitions confondues cette saison. Or, la défense mancunienne semble fragile. Luke Shaw et Marcos Rojo sont forfaits, Éric Bailly et Chris Smalling reviennent tout juste de blessure, tout comme Paul Pogba au milieu. Zlatan Ibrahimovic, opéré des ligaments croisés du genou droit en début de semaine, ne rejouera pas cette saison. Avec Henrikh Mkhitaryan ou Anthony Martial en plus de Pogba, MU a néanmoins encore les moyens de faire la différence.