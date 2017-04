Gianluigi Buffon et Girogio Chiellini los de Barcelone-Juventus le 19 avril 2017

publié le 22/04/2017 à 16:54

En deux matches, le FC Barcelone n'a pas réussi à mettre un seul but à Gianluigi Buffon. Le gardien de la Juventus Turin s'est montré imparable face à l'attaque catalane mais c'est surtout la manière de défendre des dix autres joueurs de champ qui a empêché les copains de Lionel Messi de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions.



Le FC Barcelone muet sur une double confrontation européenne ? Cela n'était plus arrivé depuis la Ligue des champions 2012-2013 et une élimination par le FC Bayern Munich en demi-finales (4-0 en Allemagne, 0-3 en Espagne). La Juventus Turin colle parfaitement à l'idée reçue affirmant que les équipes transalpines défendent mieux que les autres. En championnat les Bianconeri n'ont encaissé que 20 buts en 33 matches. Toutes compétitions confondues, elle déjà réalisé 23 clean sheets.

Depuis le début de la phase à élimination directe de cette Ligue des champions, Monaco a marqué 11 buts en quatre matches. Une moyenne haute (2,75 buts/match) qui s'explique par les prouesses de Kylian Mbappé, Valère Germain, Radamel Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar mais aussi par les philosophies de jeu de ses opposants.



Que ce soit le Manchester City de Pep Guardiola (en huitièmes de finale) ou le Borussia Dortmund (en quarts de finale), ces deux équipes sont très offensives. Quitte, parfois, à délaisser les replis défensifs. Thomàs Tuchel, coach des Allemands, a démarré les deux quarts de finale, contre Monaco, avec trois défenseurs. Des choix qui ont permis à l'ASM de marquer deux fois avant que l'entraîneur d'Aubameyang ne reviennent à quatre défenseurs.

Les Turinois n'ont jamais été éliminés par un club de championnat de France de Ligue 1. Sur dix précédents (contre Monaco, mais aussi contre le PSG quatre fois, Marseille en Coupe des champions 1973 ou encore Lyon en quart de finale de la Ligue Europa 2014 entre autres).



Dans un passé récent l'AS Monaco a affronté le leader du championnat italien. C'était lors de la saison 2014-2015 dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Italiens avaient éliminé les Monégasques grâce à deux petits scores : 1-0 à Turin, 0-0 sur le Rocher.



La défense de la Juventus Turin n'a encaissé que deux buts dans cette Ligue des champions 2016-2017. C'était contre Lyon et Séville, lors de la phase de poule de la compétition européenne. Le trio Giorgio Chiellini-Leonardo Bonucci-Gianluigi Buffon composent l'arrière-garde la plus solide de cette "C1".

L'AS Monaco a joué sept fois contre un club italien en phase à élimination directe d'une Coupe d'Europe. Dans l'ordre chronologique elle a affronté l'Inter Milan (1964), la Sampdoria (1990), l'AS Rome (1992), le Milan AC (1994), l'inter Milan (1997) et la Juventus Turin (1998 et 2014). Pour un bilan de cinq défaites. Sa seule victoire fut face aux Romains, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (0-1).

Autre statistique qui peuvent alerter les supporters monégasques : l'invincibilité de la Juve à domicile. L'équipe entraînée par Massimiliano Allegri n'a plus perdu depuis 22 rencontres dans son Juventus Stadium. La dernière équipe, non italienne, à avoir gagné à Turin est le Séville FC, en décembre 2015. Et surtout il ne faut pas oublier que l'AS Monaco a le désavantage de jouer le match retour à l'extérieur.