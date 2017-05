publié le 06/05/2017 à 19:30

Lille vient de gagner deux fois sur le même score (3-0 face à Guingamp et sur la pelouse de Montpellier). Six points qui l'ont définitivement éloigné de la course au maintien. Metz a disposé de son voisin Nancy lors de la 35e journée et compte 39 unités. Un total qui devrait suffire, cette saison, pour se maintenir. Voilà pour le match le moins intéressant de la soirée (Lille-Metz).



Monaco peut, lui, faire un nouveau grand pas vers le titre de champion de France. Il se déplace à Nancy, qui lutte pour ne pas descendre, avec une équipe peu remaniée. Leonardo Jardim a avoué, en conférence de presse, que cette rencontre en Lorraine est plus importante que la double confrontation européenne, contre la Juventus Turin.

Dijon (à Guingamp), Lorient (contre Angers) et Caen (à Toulouse) sont les principales équipes en danger. Elles se regroupent en un seul point et ne sont donc à l'abri de rien. Les Malherbistes sont les moins bien engagés dans ce sprint final. Ils restent sur huit matches de championnat sans victoire et ont perdu le soutien d'une partie de leurs supporters. Toulouse n'est, en plus, pas la meilleure destination pour se relancer.

Le direct de la soirée :

37e - Mandjeck marque pour Metz sur la pelouse de Lille. Après un coup franc lointain tiré par Assou-Ekoto, il se sort d'un cafouillage pour tromper Maignan de près.



5e - Jimmy Briand ouvre le score pour Guingamp face à Dijon. Il profite d'un centre de Salibur pour battre Reynet.



1e - Début des cinq rencontres de la soirée.



19h30 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du multiplex de la 36e journée de Ligue 1.

36e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 5 mai :

Saint-Étienne - Bordeaux : 2-2



Samedi 6 mai :



PSG - Bastia : 5-0

Guingamp - Dijon

Lille - Metz

Lorient - Angers

Nancy - Monaco

Toulouse - Caen



Dimanche 7 mai :



15h00 : Rennes - Montpellier

17h00 : Lyon - Nantes

21h00 : Marseille - Nice