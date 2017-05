publié le 06/05/2017 à 14:51

Les deux clubs qui s'affrontent pour le premier match de ce samedi 6 mai (17h) jouaient une partie de leur fin de saison ce jeudi. Les décisions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel étaient très attendues à Paris et Bastia. Elles ont été clémentes, laissant ainsi le SCB dans la course au maintien. Thiago Motta et Di Maria peuvent eux espérer rejouer cette saison.



Le club corse n'a pas perdu de points supplémentaire par rapport aux trois de la rencontre arrêté face à Lyon. Les deux Parisiens ont eux été suspendus deux rencontres et pourraient prendre part à la 38e journée de Ligue 1. Et Paris pourraient en avoir besoin pour conserver sa deuxième place de championnat malgré la pression mise par Nice.

Bastia veut, de son côté, grignoter quelques rangs pour tenter de maintenir sa place dans l'élite française. Kimpembe, Kurzawa, Ben Arfa accompagnent les deux suspendus pour Paris. Bastia se déplace sans Squillaci, Boulaya et Marange.

36e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 5 mai :

Saint-Étienne - Bordeaux : 2-2



Samedi 6 mai :



PSG - Bastia

20h00 : Guingamp - Dijon

Lille - Metz

Lorient - Angers

Nancy - Monaco

Toulouse - Caen



Dimanche 7 mai :



15h00 : Rennes - Montpellier

17h00 : Lyon - Nantes

21h00 : Marseille - Nice