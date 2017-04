publié le 19/04/2017 à 22:31

"C'est un dessert qui envoie du bois", prévient Julien. Car pour cette finale de Top Chef, Franck et Jérémie, les deux finalistes de l'émission, ont dû rivaliser d'imagination. L'objectif de cette ultime émission : réaliser un dîner pour les 100 convives du restaurant d'un palace à Évian, en Haute-Savoie. Une épreuve de taille pour les deux finalistes, aidés par les anciens de la saison. Jérémie, qui a dans sa brigade quatre commis, Jean-François, David, Kelly et Julien.



Et pour le dessert, Jérémie a choisi de (re)servir sa fameuse boule de sucre soufflé, accompagné d'un lit aux saveurs quelque peu... originales. En effet, le jeune chef a décidé de proposer au jury un plat composé avec de la sciure de bois comestible. On ne sait pas encore si son dessert aura le succès suffisant pour remporter cette finale, mais une chose est sûre, il n'a pas manqué de surprendre les internautes, qui réagissent en masse sur les réseaux sociaux.

Un dessert original qui pourrait permettre à Jérémie de se démarquer de son redoutable adversaire, Franck, bien déterminé lui aussi à remporter le titre de Top Chef 2017.

#topchef Sarran "me faire manger du bois, ça me scie". pic.twitter.com/pEo8Ue9lfE — UnChatDansLaCuisine (@Ch4tCh4t) 19 avril 2017

Sciure d'un bois comestible, cousin de genévrier. On va littéralement MANGER DU BOIS. Si le crumble de bois passe, c'est génial. Allez papa. — MUNCHIES France (@munchiesFR) 19 avril 2017