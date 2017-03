publié le 29/03/2017 à 23:51

Dernière ligne droite avant les quarts de finale de Top Chef. Pour cette dixième semaine de compétition, les nerfs des cuisiniers ont été mis à rude épreuve. Quelques surprises sont venues pimenter la soirée, comme plusieurs invités surprises, qui ont quelque peu perturbé les candidats de cette huitième saison de Top Chef. Au programme de cette nouvelle semaine donc, trois épreuves devaient départager les candidats : séduire les mentors, cuisiner à partir d'un croquis du Chef Eric Guérin et enfin, l'épreuve de la seconde chance, sublimer la mozzarella. On connaît désormais les noms de ceux qui forment le quatuor final de Top Chef 2017.



À l'issue de la première épreuve, séduire les mentors avec une viande ou un poisson en croûte, c'est Franck qui est le premier candidat à se qualifier pour la suite de l'aventure. La deuxième épreuve de la soirée, celle du Chef Éric Guérin, permet à Julien de rejoindre Franck en onzième semaine de concours. Ils sont tout deux rapidement rejoints par Jérémie et Giacinta. C'est donc Jean-François qui est éliminé de l'aventure Top Chef, après dix semaines de compétition.

L'épreuve d'Éric Guérin : croquis et invitée surprise

Après l'élimination d'Alexis en neuvième semaine de l'aventure, ils ne sont plus que quatre à se disputer les trois dernières places des quarts de finale. Jérémie, Julien, Giacinta et Jean-François ont rendez-vous pour la seconde épreuve de la soirée, "cuisiner à partir d'un croquis du Chef Éric Guérin". Pour ce défi, les candidats devaient s'affronter au cœur des marais de Brière, en Loire-Atlantique.

Un cadre idyllique qui n'aura pas forcément rendu service aux quatre cuisiniers, qui ont dû essuyer les attaques répétées des habitants du lieu, une grue, visiblement mécontente de leur présence, et qui l'a fait savoir en effrayant tour à tour chacun des candidats. Si Michel Sarran a réussi à calmer l'oiseau, rien n'a pu empêcher l'épreuve de continuer, malgré ce petit imprévu à plumes.



Finalement, c'est le plat de Jérémie qui ne convainc pas le Chef Éric Guérin, et qui n'est donc pas goûté. Les interprétations culinaires du croquis, réalisées par Julien, Giacinta et Jean-François sont elles, dégustées par Éric Guérin. Et c'est Julien qui remporte l'épreuve, et rejoint ainsi Franck en quart de finale de Top Chef.

La mozzarella de la dernière chance

Pour clore cette dixième semaine, l'épreuve de la dernière chance consistait à "sublimer la mozzarella". Ils n'étaient donc plus que trois à espérer se qualifier pour les quarts de finale. Une épreuve difficile pour Jean-François, Giacinta et Jérémie, dont les plats ont été dégustés à l'aveugle par Michel Sarran, Hélène Darroze, Jean-François Piège et Philippe Etchebest.



À l'issue de cette dégustation, les Chefs sont unanimes. Le plat de Jérémie, une mozzarella sans tomate, "comme un dessert", séduit le jury, et l’envoie directement en quart de finale. Tout se jouait finalement entre Giacinta et Jean-François. Après avoir été éliminé il y a quelques semaines, puis repêché, ce dernier doit, pour la seconde fois, à nouveau quitter le concours Top Chef.