publié le 05/04/2017 à 23:46

L'étau se resserre pour les quatre derniers candidats de Top Chef. Après une soirée riche en émotion, c'est Giacinta qui quitte l'aventure Top Chef. Une candidate qui n'avait pas manqué de faire réagir les fidèles de l'émission, et qui était vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Les demi-finales de Top Chef 2017, totalement masculines, verront donc s'affronter Franck, Jérémie et Julien.



Pour cette onzième semaine de compétition, Giacinta, Jérémie, Julien et Franck avaient deux épreuves pour se départager et se qualifier pour la demi-finale du concours. Une soirée divisée en deux parties donc, avec deux défis qui permettaient aux cuisiniers sélectionnés de récolter un maximum de points et, ainsi, échapper à l'épreuve de la dernière chance.

Après le départ de Jean-François en dixième semaine, les quarts de finale voyaient donc s'affronter Giacinta, épaulée par Hélène Darroze, Jérémie et Julien de la brigade de Michel Sarran et Franck, coaché par Philippe Etchebest. Quatre candidats qui espéraient tous atteindre les demi-finales de la compétition, en séduisant d'abord les inspecteurs du guide Michelin, puis Pierre Gagnaire, et enfin les Chefs, jury de l'épreuve de la dernière chance.

Les inspecteurs du guide Michelin s'immiscent dans la compétition

Première difficulté pour les candidats de Top Chef et pas des moindres, lors de la première épreuve, chacun sera jugé à l'aveugle par cinq inspecteurs du célèbre guide Michelin. Un défi exceptionnel dans lequel les cuisiniers ont pu cuisiner le plat de leur choix, dans l'espoir de décrocher les quatre points promis au gagnant de l'épreuve.



Avec sa volaille rôtie, c'est Franck qui force l'admiration des inspecteurs du guide Michelin et remporte quatre points. Juste derrière arrive Jérémie et sa ballottine de volaille, plat gourmand qui lui permet de décrocher trois points. Ces derniers avaient donc un avantage pour la suite de la soirée. Julien et Giacinta complètent ce classement, avec respectivement deux et un points.

Pierre Gagnaire, chef 3 étoiles, star de la seconde épreuve

Autre invité de marque de cette onzième semaine, le chef 3 étoiles Pierre Gagnaire. Considéré comme l'un des plus grands chefs du monde, c'est lui qui jugera les quatre candidats pour cette seconde épreuve. Au menu, revisiter un plat populaire et le rendre digne d'une table gastronomique. Chaque candidat s'est vu attribuer un plat.



Franck a dû réinventer les moules frites, Julien les endives au jambon, Jérémie la brandade de morue et Giacinta, la ratatouille. Coaché par Pierre Gagnaire, chacun devait redoubler d'imagination pour revisiter ces mets courants. C'est finalement Julien qui séduit le chef et récolte quatre points.



Franck, en seconde position, se voit attribuer trois points. Avec un total de sept points, il est le premier candidat à se qualifier pour les demi-finales. Jérémie récolte deux points et Giacinta, bonne dernière, un point. C'est donc ces trois derniers candidats, Julien, Jérémie et Giacinta qui ont été directement envoyés en dernière chance.

"Le poireau au cœur de l'assiette"

Ultime épreuve de cette onzième soirée, celle de la traditionnelle dernière chance. Giacinta et Jérémie s’affrontaient pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de Top Chef 2017. Au menu, "le poireau au cœur de l'assiette". L'objectif pour les trois candidats est clair, réaliser un plat gastronomique original autour de ce légume.



À l'issue de cette épreuve de la dernière chance, le jury, qui dégustait à l'aveugle, désigne Jérémie, qui se qualifie directement pour la suite de l'aventure. Il est rapidement rejoint par Julien. C'est donc Giacinta qui n'a pas convaincu le jury et est éliminée aux portes de la demi-finale de Top Chef.