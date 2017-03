publié le 08/03/2017 à 23:46

Ils ne sont plus que 7 dans la compétition Top Chef. Et pour cette émission du 8 mars, les candidats se sont d'abord frottés au grand Philippe Etchebest en cuisine. Le chef étoilé a fait donc face aux brigades d'Hélène Darroze et de Michel Sarran. Mais, ce qu'il ne savait pas, c'est que les membres de sa propre brigade ont aussi participé à l'épreuve. En seconde partie de soirée, c'est le chef triplement étoilé Yannick Alléno,qui a pris les commandes de la compétition. C'est ensuite l'épreuve de la dernière chance où Guillaume a été éliminé.



La compétition Top Chef n'est pas prête de s'arrêter. Et elle a démarré fort avec cette épreuve où les candidats ont du réaliser un plat gastronomique à base de pâtes contre Philippe Etchebest. Et pour se mesurer au Meilleur Ouvrier de France, ils ont rivalisé de techniques, même si ce dernier a fait tomber toute sa casserole et son contenu au début de la compétition. Mais, après les dégustations, c'est Philippe Etchebest qui a remporté la manche. Jérémie est arrivée quant à lui en seconde position.

Le chef est vraiment trop trop fort ! Bravo Chef #TopChef #M6 — Jeremie Izarn (@JeremIzarn) 8 mars 2017

Julien, Franck et Alexis remportent l'épreuve de Yannick Alléno

Comme le veut la tradition, les candidats ont ensuite rencontré un chef étoilé qui leur a donné l'intitulé de leur épreuve. Pour cette septième semaine de compétition, ils ont du concocter un plat aussi bon que beau et ce sera le boudin aux pommes. Effectivement, le plat le plus joli sera photographié et publié dans le célèbre magazine gastronomique du chef Yannick Alléno.

Finalement, Maximilien et Giacinta se sont retrouvé en dernière chance, ils n'ont pas réussi à convaincre le chef avec les photos de leurs plats. Quant à la dégustation, c'est Julien qui a remporté l'épreuve, avec Franck et Alexis. Guillaume et Jérémie se sont donc affrontés en dernière chance.

Mais, Guillaume est finalement éliminé

Pour cette épreuve de la dernière chance, les candidats qui n'ont pas réussi à convaincre les jurys durant l'émission ont du réaliser un plat gastronomique original autour de la noix de Saint-Jacques. Ils ont eu une heure pour sublimer le coquillage et sauver leur place dans la compétition. Et il faut dire qu'après l'épreuve du boudin aux pommes de Yannick Alléno, la Saint-Jacques a été bien accueillie par les cuisiniers, exceptée par Giacinta. Mais c'est Guillaume qui a été éliminé après sept semaines de compétition intense. Le chef tatoué a prononcé un discours de remerciements plein d'émotions.