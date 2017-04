publié le 19/04/2017 à 20:00

C'est la panique dans les cuisines de la finale de Top Chef. Franck et Jérémie, les deux finalistes s'affrontent mercredi 19 avril dans l'ultime soirée de l'aventure culinaire de M6. Les candidats auront notamment à réaliser un dîner pour 100 convives, dans le restaurant d'un palace à Évian, en Haute-Savoie. Et ce n'est pas le menu qu'ils devaient inventer qui a apparemment posé le plus de problèmes aux deux finalistes de cette huitième saison.



Lors de l'enregistrement de cette ultime émission, en janvier dernier, un vrai couac a agité les cuisines de Top Chef. Parmi les 100 convives de la finale, une poignée de journalistes étaient invités à déguster les plats concoctés par Franck et Jérémie, dont celui de 20 Minutes. Selon lui, "il a fallu attendre une grosse demi-heure pour qu’un des plats soit servi à notre tablée de dix personnes".

Nous avons eu un problème d’approvisionnement. Il manque du glaçage pour l’un des desserts. Stéphane Rotenberg Partager la citation





Une longue attente qui s'explique par un problème d'approvisionnement sur les desserts. "Il y a eu un souci en cuisine", aurait annoncé le présentateur de l'émission, Stéphane Rotenberg, comme l'explique le journaliste du Figaro, lui aussi invité de cette dégustation. "Nous avons eu un problème d’approvisionnement. Il manque du glaçage pour l’un des desserts. Par volonté d’équité, vous partagerez les desserts avec votre voisin", aurait continué l'animateur de M6. Un problème de taille qui pourrait tout changer quant au grand gagnant de la huitième saison de Top Chef.