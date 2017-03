publié le 15/03/2017 à 23:53

Maximilien quitte les cuisines de Top Chef. Au terme des deux épreuves de cette nouvelle soirée, mercredi 15 mars, c'est finalement le Belge qui doit rendre son tablier. Six candidats étaient encore en lice pour cette huitième semaine de compétition. Au programme, deux épreuves : la première, permettait à six des candidats éliminés dans les semaines précédentes de tenter de réintégrer l'aventure. Avec une note de 16/20, c'est Jean-François, qui faisait équipe avec Julien, qui réintègre les cuisines de Top Chef.



Exceptionnellement, il n'y avait pas d'épreuve de la dernière chance pour départager les candidats en fin de soirée. Au terme de la seconde épreuve de la soirée, celle du barbecue, c'est Hélène Darroze qui avait la lourde tâche de choisir le plat, et donc le candidat, qui se qualifierait pour une nouvelle semaine.

Un choix qui devait départager Alexis et Maximilien, les deux derniers candidats à ne pas avoir été sauvés par les chefs. Et c'est donc le Belge qui doit quitter les cuisines de Top Chef, après huit semaines de compétition.

L'épreuve du barbecue remplace la dernière chance

Cette semaine, pas d'épreuve de la dernière chance, mais celle du barbecue. Et le défi est de taille. C'est sans four, casseroles ou électricité, que les cuisiniers ont dû s'affronter dans ce nouveau défi qui aura mis leurs nerfs à rude épreuve. D'autant plus qu'ils devaient eux-mêmes aller récolter - à vélo - les produits nécessaires pour créer une assiette gastronomique et espérer bluffer les chefs.



Les six candidats ont dû rivaliser d'inventivité et de débrouillardise pour cette épreuve tournée exclusivement autour du barbecue, au milieu des champs. Une fois tous les plats goûtés, les trois chefs ont dû choisir quatre assiettes à l'aveugle, qualifiant ainsi quatre des six candidats encore en lice.



Giacinta, coup de cœur du jury, est la première à être sauvée, comme Jean-François qui vient de réintégrer l'aventure. Franck et Jérémie se qualifient également pour la neuvième semaine de compétition.

Les brigades bousculées

À l'issue de l'épreuve du barbecue, les règles changent concernant les brigades des trois chefs. Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran ne peuvent conserver que deux candidats dans leur équipe, les deux meilleurs, ceux qu’ils estiment pouvoir emmener jusqu’en finale.



À la fin de cette huitième semaine, Philippe Etchebest, qui a trois protégés, doit donc en éliminer un, qui rejoindra la brigade d'un autre chef. Jérémie n'est pas choisi par son coach, mais est récupéré par Michel Sarran, visiblement ravi de cette nouvelle recrue.



Hélène Darroze, qui n'a qu'un candidat dans sa brigade, doit donc choisir entre Maximilien et Alexis, les deux cuisiniers dont les plats n'ont pas emporté les voix du jury suite à l'épreuve du barbecue. La cheffe désigne finalement Alexis, qui réintègre l'aventure et rejoint sa brigade, aux dépens du Belge, seul candidat étoilé et chouchou des fidèles de Top Chef.