publié le 15/02/2017 à 23:45

Pour cette quatrième semaine de Top Chef, ils sont encore 10 à espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Une soirée placée sous le signe du fruit, avec deux épreuves qui devaient départager les cuisiniers. Cette semaine, la première consistait à faire un désert autour de la tomate, et la seconde, de reconstituer un fruit, son apparence et son goût, avec d'autres ingrédients.



Deux invités de marque faisaient leur entrée pour les deux épreuves de cette quatrième semaine, Frédéric Jaunault pour la première, et Cédric Grollet pour la seconde. La compétition est tendue pour les candidats, qui espéraient tous se qualifier pour une semaine de compétition supplémentaire.

Au terme de ce quatrième prime sous haute tension, c'est finalement David qui quitte l'aventure. Le candidat n'a pas réussi à convaincre lors de la dernière chance, qui a réussi à Alexis, Guillaume et Julien, tous trois repêches et qualifiés pour la cinquième semaine de Top Chef.

Changement de règles pour la première épreuve, autour de la tomate

Contrairement aux précédentes émissions, cette semaine, les brigades changent ! Hélène Darroze prend en charge l'équipe de Philippe Etchebest, qui s'occupe lui de celle de Michel Sarran, lui même gérant celle d'Hélène Darroze. Pour cette quatrième soirée de compétition, la première épreuve était placée sous le signe de la tomate. Chaque candidat devait l'associer avec un autre fruit de son choix.



Trois binômes s'affrontent donc pour d'obtenir les faveurs du chef invité, Frédéric Jaunault, créateur de l'Académie du Fruit et Légume en Europe. En remportant cette épreuve, chaque chef pouvait sauver un candidat de brigade d'origine. L'enjeu était de taille pour les chefs qui espéraient tous que leurs cuisiniers évitent l'épreuve de la dernière chance.



Au terme de cette épreuve, c'est le binôme exceptionnellement géré par Hélène Darroze, Kelly et Maximilien, qui est choisi par Frédéric Jaunault. La cheffe désigne donc Kelly, avec son association tomate-ananas, et qui est qualifiée pour la semaine prochaine. Maximilien est quant à lui directement envoyé en dernière chance.

Les candidats se surpassent dans la seconde épreuve

La deuxième épreuve de cette semaine, et pas des moindre, se déroule au Meurice, le grand palace parisien. Et c'est le chef pâtissier de ce grand palace parisien, Cédric Grollet, qui est l'invité de cette épreuve. Les candidats ont la lourde mission de recréer un fruit, sans en être un, la spécialité de leur hôte.



Ce défi lancé par Cédric Grollet est une épreuve très technique, sa spécialité étant la sublime poire reconstituée. Chaque candidat s'essaie donc à la reconstruction d'un désert, qui a la forme et le goût du fruit de leur choix.



Au terme de cette épreuve qui a mis les nerfs des cuisiniers à rude épreuve, c'est Giacinta, qui a recréé une remarquable noix. La candidate est directement qualifiée pour la cinquième semaine de compétition. Jérémie, qui a quant à lui réalisé une pomme très réaliste, est sauvé par les chefs, et se qualifie pour la suite de l'aventure.

Une dernière chance sous haute tension

Maximilien, Julien, David, Guillaume et Alexis s'affrontent en dernière chance. Au menu de cette ultime épreuve, le poisson pané. Un plat de tous les jours que les candidats devaient réinventer, sous le regard critique de leur responsable de brigade.



Les cinq candidats proposent donc aux chefs leur version gastronomique du poisson pané. Pour Michel Sarran, cette épreuve de la dernière chance est compliquée puisque quatre des candidats de sa brigade sont sur la sellette.



Maximilien est sauvé par le jury, tout comme Alexis, Guillaume et Julien. Hors sujet, David est éliminé de l'aventure Top Chef, et laisse son chef de brigade, Michel Sarran, très ému de ce départ.