publié le 19/04/2017 à 11:04

Ils ne sont plus que deux. Franck et Jérémie, les deux finalistes de Top Chef 2017, s'affronteront lors de la grande finale du concours culinaire de M6, mercredi 19 avril. Ils étaient 15 cuisiniers d'horizons différents au début de l’aventure. Après 13 semaines de compétition, ils ne sont plus que deux. Une ultime soirée qui, bien que totalement masculine, promet d'être ponctuée de rebondissements, tant les deux candidats ont réussi à séduire le jury et les téléspectateurs, semaine après semaine.



Après l'élimination de Julien, le remarqué candidat Belge, la semaine dernière, Franck et Jérémie sont les deux derniers candidats de Top Chef à espérer tirer le couteau immaculé de la victoire, décrocher le titre et remporter jusqu'à 100.000 euros.

Au programme de cette grande finale, une épreuve bien connue des fidèles de l'émission. Les deux candidats, aidés par les anciens de la saison et coachés par leur chef de brigade, auront une journée pour cuisiner un menu pour les 100 convives du Royal Palace d'Evian, qui leur attribueront chacun une note sur 10, désignant ainsi le grand gagnant de Top Chef 2017.

L'heure de la grande finale a sonné entre Franck et Jérémie #TopChef, mercredi à 21:00 pic.twitter.com/qozgqiKvHV — M6 (@M6) 17 avril 2017

Franck, de coup de cœur à favori

À 28 ans, Franck Pelux, est un candidat à la victoire des plus sérieux. Semaine après semaine, si ses débuts ont été difficiles, notamment avec les internautes, ce jeune chef a enchaîné les victoires, séduisant les Chefs, mais aussi les inspecteurs du guide Michelin lors de la 11e semaine de Top Chef, son "meilleur souvenir". C'est d'ailleurs Franck qui a très souvent été "coup de cœur" de Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest, ce qui lui a permis de se hisser jusqu'à la finale.



Franck Pelux travaille à Pékin, où il est chef exécutif du restaurant le "Temple", même s'il dit lui-même vouloir revenir en France. Modeste, créatif et plein de ressources, le jeune cuisinier à justifié à plusieurs reprises sa place en finale. "Franck a tout pour lui : un engagement, une motivation et une détermination sans faille (...). Dès le début, Hélène Darroze, Michel Sarran et moi-même, nous étions battus pour l'avoir dans notre brigade, car nous avions tous décelé son potentiel", confie même son chef de brigade, Philippe Etchebest, dans le communiqué de presse diffusé par M6.

Jérémie, concurrent de taille

Franck a néanmoins du souci à se faire, car Jérémie devrait lui donner du fil à retordre. "Je suis étonnamment serein. Être en finale je n’y croyais absolument pas. Du coup, c’est assez incroyable de me dire que je suis finaliste de Top Chef 2017. C’est un vrai aboutissement", a confié Jérémie Izarn au Dauphiné Libéré.



Le jeune chef, à 27 ans, gère déjà le restaurant "La Tour des Sens", en Isère. Discret, le candidat qui ne quitte jamais sa casquette s'est affirmé d'émission en émission, et a marqué Chefs et fidèles de l'émission par sa rigueur et son efficacité.



"Jérémie a fait une cuisine sincère, et avec beaucoup d’émotions et de technique. Il s’est révélé lors du concours et a déjà tout gagné, car il s’est prouvé plein de choses. Il a montré de la rigueur, a réussi à vaincre une certaine timidité et a surtout réussi à partager son univers avec beaucoup de sincérité", explique le chef de sa brigade, Michel Sarran. Et de conclure : "Je crois en lui, Jérémie a toutes ses chances, il faut qu’il se fasse confiance".