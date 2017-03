publié le 23/03/2017 à 00:43

Une neuvième semaine éprouvante pour les candidats de Top Chef. Ils étaient encore six à espérer se qualifier pour le reste de l'aventure. À l'issue d'une rapide épreuve de la dernière chance, c'est finalement Alexis qui doit quitter l'aventure. Tout se jouait entre lui et Giacinta, qui se qualifie sur une erreur, qui a été comprise par les Chefs comme une maîtrise technique. L'Italienne continue donc l'aventure, aux dépens d'Alexis.



Cette nouvelle soirée culinaire a été riche en rebondissements. Il y avait d'abord la traditionnelle guerre des restos, épreuve historique et très attendue des fidèles du programme de M6. À l'issue de cette première épreuve, qui aura mis les nerfs des candidats à rude épreuve, Jérémie et Julien se sont démarqués et ont remporté leur qualification pour une semaine supplémentaire.

N'ayant pas réussi à convaincre le jury, composé d'habitants de Puteaux, où se déroulait la guerre des restos, Franck, Jean-François, Giacinta et Alexis ont directement été envoyés en dernière chance, deuxième partie de ce neuvième prime de Top Chef. Un ultime défi intitulé "Séduisez-nous en une bouchée", qui devait départager ces quatre derniers candidats.

"Séduisez-nous en une bouchée !"

Pour cette seconde épreuve de la soirée, les candidats devaient s'affronter autour du défi baptisé "Séduisez-nous en une bouchée !". Les quatre cuisiniers de la dernière chance devaient donc surprendre les Chefs en réalisant une bouchée gastronomique originale à base de pomme de terre.



Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest jugeaient à l'aveugle chacun des quatre plats proposés. Franck est le premier candidat sauvé par les Chefs, grâce à sa bouchée à base de "fish and chips" de haddock. Il est rapidement rejoint par Jean-François, son équipier de la guerre des restos et heureux repêché de la semaine dernière.



Giacinta et Alexis, les deux candidats de la brigade encadrée par Hélène Darroze, étaient donc les deux derniers à espérer rester dans l'aventure en se qualifiant pour une semaine supplémentaire. Finalement, c'est Alexis qui n'aura pas réussi à séduire le jury avec sa bouchée de pomme de terre. Giacinta et sa pomme soufflée, qu'elle a réalisée par erreur, se qualifie donc pour la dixième semaine de compétition.