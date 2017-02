publié le 15/02/2017 à 22:43

Quatrième semaine de compétition pour les candidats de Top Chef. Et pour ce prime, les règles changent. Les habituelles brigades, gérées par les trois chefs, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest, sont bousculées. Lors de la première épreuve de cette soirée du 15 février, les six premiers candidats, répartis en trois duos, changent de chef référent. Hélène Darroze gère la brigade de Philippe Etchebest, qui prend en charge celle de Michel Sarran, lui même coachant le duo d'Hélène Darroze.



Au menu de cette première épreuve, la tomate, que chaque candidat doit associer à un autre fruit de son choix. Alexis et David, le duo de Michel Sarran, est désormais coaché par Philippe Etchebest. L'équipe de Philippe Etchebest, composée de Jean-François et Franck est gérée ce soir par Hélène Darroze. Enfin, Maximilien et Franck, d'habitude sous l’aile d'Hélène Darroze, devront faire avec les conseils de Michel Sarran.

En remportant cette épreuve, le chef dont le candidat est désigné peut sauver un des membres de sa brigade d'origine, et lui épargner la dernière chance. Au terme de cette épreuve, c'est le chef Frédéric Jaunault, créateur de l'Académie du Fruit et Légume en Europe, qui doit désigne le vainqueur, à savoir le binôme d'Hélène Darroze. Et cette dernière décide de sauver Kelly de la dernière chance, qui se qualifie donc pour une semaine de compétition supplémentaire. Maximilien, deuxième membre du duo, devra quant à lui sauver sa place lors de l'épreuve de la dernière chance.