publié le 19/04/2017 à 17:58

L'heure de la finale a sonné pour les deux derniers candidats de Top Chef. Cette huitième saison aura été riche en émotions, et cette ultime émission désignera donc le grand gagnant du concours 2017. Ils ne sont plus que deux à s'affronter ce mercredi 19 avril, lors de la grande finale du programme culinaire de M6. Après 13 semaines de compétition, cette ultime soirée réserve son lot de rebondissements. Franck et Jérémie, les deux finalistes de l'émission vont devoir s'affronter lors d'un prime divisé en deux parties.



La finale de Top Chef ne sera donc pas une soirée pas comme les autres. Franck, de la brigade de Philippe Etchebest et Jérémie, de celle de Michel Sarran, les deux derniers candidats du concours auront la lourde tâche de cuisiner un repas pour les 100 jurés d'un soir - bénévoles de la Croix Rouges et quelques journalistes - au Royal Palace d'Évian-les-Bains.

#EXCLU

Découvrez les premières minutes de la finale de #TopChef !

La suite, ce soir à 21:00¿ pic.twitter.com/wVKeqgB02F — M6 (@M6) 19 avril 2017

L'ultime épreuve de "Top Chef 2017"

Pendant 10 heures, ils seront les maîtres du restaurant, dont ils inventeront le menu. Le jury anonyme, ainsi que les quatre Chefs, Michel Sarran, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Jean-François Piège seront en charge de départager les deux finalistes.

Une épreuve ardue pour les deux cuisiniers, qui seront assistés par les anciens de la saison, et coachés par Philippe Etchebest et Michel Sarran, respectivement chefs des brigades de Franck et de Jérémie. Les deux candidats se connaissent bien et s'estiment, puisqu'ils ont partagé de nombreuses épreuves ensemble. Toutefois, lors de cette finale, Franck et Jérémie seront bel et bien adversaire, chacun voulant l'emporter.



À l'issue de ce dîner, chaque jury anonyme attribuera une note sur 10 aux deux candidats, et désignera ainsi le grand gagnant de Top Chef 2017. Traditionnellement, on retrouve les deux finalistes deux semaines après le tournage de cette finale, chez eux, entourés de leurs proches et du chef de leur brigade. C'est à ce moment-là qu'est désigné le vainqueur qui, outre le titre, remporte jusqu'à 100.000 euros.