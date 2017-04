publié le 13/04/2017 à 00:20

"C'est pas Top Chef, c'est les demi-finales de Top Chef", a annoncé Michel Sarran dès le début de l'émission. Ils n'étaient plus que trois à tenter de se qualifier pour la grande finale, le mercredi 19 avril. Franck, Jérémie et Jérôme, ayant tous trois réussi à se hisser jusqu'à cette demi-finale totalement masculine, se sont affrontés sur trois épreuves différentes, imposées par les candidats eux-mêmes.



Car pour cette avant-dernière soirée de compétition, l'objectif des candidats était simple : mettre en difficulté ses adversaires en leur imposant une épreuve de son choix. Au terme de cette nouvelle semaine, Franck et Jérémie se qualifient pour la grande finale du concours culinaire de M6. Chacun avait l'opportunité de déstabiliser ses adversaires en leur imposant une épreuve de leur choix. En cas de victoire du candidat sur son propre défi, aucun des deux autres cuisiniers ne pouvait marquer de points.

Un avantage certes, mais aussi une difficulté pour celui qui choisissait l'épreuve, n'en déplaise à Julien, qui en a fait les frais. Hélène Darroze - dont tous les candidats ont déjà été éliminés - et Jean-François Piège dégustaient les plats à l'aveugle. Après l'élimination de Giacinta aux portes des demi-finales, ils n'étaient donc plus que trois à encore espérer remporter le titre de Top Chef.

La gaufre manquée de Julien

Au tour de Julien d'imposer une épreuve à ses deux adversaires. À la surprise générale, il refuse de choisir pour Franck et Jérémie, et demande aux trois Chefs d'en concocter une, tirée au sort par le candidat belge. Les trois demi-finalistes ont donc dû se départager sur une spécialité de Belgique, la gaufre, qu'ils devaient revisiter en plat salé.



Pour la seconde fois de la soirée, Julien déçoit le jury composé de Hélène Darozze et Jean-François Piège. Il ne remporte pas de point, contrairement à Franck et Jérémie, qui récoltent chacun un point. Au terme de cette épreuve, ces derniers ont donc une légère avance sur le candidat belge.

“C’est un truc qui se retourne ça ?” ¿ #TopChef pic.twitter.com/zH9AOs7cBe — M6 (@M6) 12 avril 2017

Le fragile sucre souflé

Dernière épreuve de la soirée, celle de "l'entrée autour du sucré soufflé". Une épreuve particulièrement technique et délicate qui a mis les nerfs des candidats à vif. Julien, qui n'avait pas convaincu pendant le reste de la soirée, se démarque avec sa tomate superbement réalisée en sucre soufflé. S'il remportait le point de l'épreuve, l'avance de Jérémie et de Franck aurait été remise en cause et les trois candidats, tous à égalité.



Finalement, Jérémie, le premier candidat à soulever la cloche, a eu la bonne surprise de découvrir la pastille verte, synonyme de qualification immédiate pour la finale de Top Chef. Il est rapidement rejoint par Franck, qui soulève la seconde cloche victorieuse. On connaît donc l'affiche de la grande finale du concours culinaire, qui verra donc s'opposer Jérémie, le candidat coaché par Michel Sarran, et Franck, dernier rescapé de la brigade de Philippe Etchebest.