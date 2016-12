EN IMAGES - De Taylor Swift à Beyoncé en passant par Renaud et Evan Rachel Wood, retour sur les stars incontournables de l'année 2016.

Les 13 stars qui ont marqué l'année 2016 1. Kristen Stewart est très attendue dans "Personal Shopper". Elle est toujours le visage de Chanel et apparaît dans le dernier clip des Rolling Stones. Crédits : Les Films du Losange | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > 1. Kristen Stewart est très attendue dans "Personal Shopper". Elle est toujours le visage de Chanel et apparaît dans le dernier clip des Rolling Stones. Crédits : Les Films du Losange | Date : 2. Taylor Swift est la chanteuse la mieux payée de l'année, avec 170 millions de dollars engrangés. Dans le monde anglo-saxon, elle est devenue incontournable. Crédits : Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : 3. Beyoncé a créé l'événement avec son album-surprise "Lemonade". Elle y raconterait les infidélités de son époux, Jay-Z. Crédits : Daniela Vesco/AP/SIPA | Date : 4. Sting a réouvert le Bataclan le 12 novembre, avec un concert hommage aux victimes de la tuerie du 13 novembre 2015 Crédits : Boby Allin | Date : 5. Lily-Rose Depp est devenue égérie Chanel, et s'est illustrée dans les films "La Danseuse" et "Planétarium". Elle a aussi soutenu les causes LGBT, et s'est confiée sur sa lutte contre l'anorexie. Crédits : Walker/Variety/Shutters/SIPA | Date : 6. Evan Rachel Wood atteint enfin la reconnaissance qu'elle mérite avec la série "Westworld", l'un des cartons de l'année Crédits : © 2016 Home Box Office | Date : 7. L'actrice Amber Heard a demandé le divorce de Johnny Depp, l'accusant de violences conjugales. Le couple a finalement trouvé un accord à l'amiable. Crédits : TIMOTHY A. CLARY / AFP | Date : 8. Kim Kardashian a été agressée dans sa chambre d'hôtel à Paris, le 2 octobre. 5 hommes lui ont volé pour 9 millions d'euros de bijoux. Crédits : Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : 9. Le rappeur Kanye West a été hospitalisé en psychiatrie, avant de rencontrer Donald Trump quelques jours plus tard, à la surprise générale. En début d'année, il a sorti son album "The Life of Pablo" Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date : 10. Renaud est revenu avec un disque éponyme et une tournée émouvante Crédits : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP | Date : 11. Michel Polnareff s'est lancé dans une tournée-anniversaire, interrompue à cause d'une embolie pulmonaire Crédits : Bertrand GUAY / AFP | Date : 12. Amir s'est classé à la 6e place de la finale de l'Eurovision Crédits : JONATHAN NACKSTRAND / AFP | Date : 13. Karine Le Marchand s'est lancée dans l'interview politique avec l'émission "Ambition intime", qui a réuni 3 millions de téléspectateurs en moyenne Crédits : Capture d'écran/M6 | Date : 1 / 1 < > +

par Morgane Giuliani publié le 29/12/2016 à 12:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

2016 arrive à son terme, et il est temps de jeter un oeil dans le rétroviseur. L'année a en partie été rythmée par nos amis les stars, mais lesquelles en particulier ? Certaines ont occupé le grand écran, comme Kristen Stewart, d'autres sont devenus incontournables dans leur domaine, à l'image de Taylor Swift. En France, on a pu noter le retour triomphal de Renaud et Michel Polnareff, dont les tournées respectives ont attiré les foules. Amir, de son côté, a fait sensation à l'Eurovision.



Certaines stars ont aussi attiré l'attention pour une autre raison que leur travail. L'agression de Kim Kardashian à Paris a fait le tour des monde, tout comme l'internement psychiatrique de son époux, le rappeur Kanye West. Amber Heard s'est quant à elle retrouvée sous le feu parfois cruel des projecteurs en accusant Johnny Depp de violences conjugales. Retour sur les stars qui ont marqué l'année 2016.

1. Kristen Stewart, actrice sur tous les fronts

En 2016, Kristen Stewart a été omniprésente. L'actrice américaine a ajouté plusieurs films à son palmarès (dont le salué Café Society et l'attendu Personal Shopper, qui a eu le prix de la mise en scène au festival de Cannes). Elle a aussi continué à être le visage de Chanel, et est la star du dernier clip des Rolling Stones.



Par ailleurs, l'actrice a évoqué pour la première fois sa bisexualité - même si elle n'emploie pas ce terme - en interview. Sa rupture avec la chanteuse Soko a fait grand bruit. En 2016, Kristen Stewart s'est complètement délivrée de l'ombre de la saga fantastique Twilight.

2. Taylor Swift, chanteuse la mieux payée

De son côté, Taylor Swift a été la chanteuse la mieux payée de l'année, avec 170 millions de dollars engrangés principalement grâce à sa tournée titanesque The 1989 Tour. Si l'interprète de Shake It Off n'a pas autant d'écho chez nous, elle est tout simplement devenue incontournable dans le monde anglosaxons.



D'abord, parce qu'elle est l'une des plus grosses vendeuses de disques, et parce qu'elle s'est entourée d'une armée d'amies influentes, de l'actrice et réalisatrice Lena Dunham aux mannequins Cara Delevingne et Gigi Hadid, en passant par la présentatrice Ellen Degeneres.



Récompensée pour le Meilleur album et Meilleur album pop aux prestigieux Grammy Awards, la popstar a conseillé aux jeunes chanteuses de ne pas laisser leurs collaborateurs s'approprier le fruit de leur labeur. Une attaque à l'intention de Kanye West, son meilleur ennemi, qui a dit dans une chanson "J'ai rendu cette salope célèbre".

3. Beyoncé crée la surprise avec "Lemonade"

En 2016, Beyoncé nous a refait le coup de l'album-visuel surprise, mais on ne va pas s'en plaindre. Fin avril, la chanteuse américaine dévoile Lemonade, disque acide et intime sur une femme blessée par les infidélités de son compagnon. Une histoire directement inspirée de sa vie ? La star s'est toujours refusée à confirmer les rumeurs persistantes selon lesquelles son mari, Jay-Z, l'aurait trompée. La traque en ligne de la maîtresse supposée a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre.

> Beyoncé - "Hold Up"

Au-delà de toutes les polémiques, Beyoncé a vite enchaîné avec une tournée mondiale d'envergure, qui est passée par le Stade de France. Elle a aussi volé la vedette à Coldplay lors de la mi-temps du Super Bowl, début février. Il ne faut pas oublier sa soeur, Solange. Son superbe album, A Seat at the Table, s'est classé au sommet des ventes d'albums. C'est la première fois que deux soeurs réussissent cet exploit.

4. Sting chante au Bataclan

Le 12 novembre, Sting est le premier artiste à se produire au Bataclan depuis l'attaque meurtrière qui a visé la salle parisienne le 13 novembre 2015. Le chanteur britannique a débuté son concert par un discours où il a prononcé ces mots : "Nous avons deux tâches, d’abord se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l’attaque, il y a un an ; ensuite, célébrer la vie, la musique que représente cette salle de spectacle". Il a ensuite demandé au public de respecter une minute de silence.

5. Lily-Rose Depp éclôt

En 2016, le monde a découvert Lily-Rose Depp, fille aînée de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Du haut de ses 17 ans, elle a fait ses premiers pas dans le monde de la mode et du cinéma. Elle est devenue l'égérie du mythique parfum Chanel n°5 et a défilé à plusieurs reprises pour la marque française. Sur le grand écran, elle s'est révélée dans les films La Danseuse, aux côtés de Soko, et Planétarium, avec Natalie Portman. Enfin, elle a réalisé plusieurs couvertures pour le magazine Elle, et est pré-sélectionnée pour le César du Meilleur espoir féminin. Le début d'une longue et belle carrière.





Lily-Rose Depp est aussi une jeune femme de convictions. Elle a suscité l'attention en participant à un projet photo appelant à la tolérance envers l'orientation sexuelle. "J’ai fait ça au sens litté­ral pour dire que vous n’avez pas à défi­nir votre sexualité, beau­coup de jeunes de nos jours ne le font pas", a expliqué l'actrice à Nylon. Dans un tout autre domaine, Lily-Rose Depp s'est confiée sur sa lutte contre l'anorexie.

6. Evan Rachel Wood, enfin la reconnaissance avec "Westworld"

Evan Rachel Wood a un parcours compliqué. À 29 ans, l'actrice américaine a eu un début de carrière plutôt confidentiel et en dents de scie. Elle se retrouve plus exposée à la fin des années 2000 à cause de sa liaison avec le chanteur Marylin Manson. Après des rôles plus ou moins remarqués, notamment dans la série True Blood, il lui faut attendre l'année 2016 pour enfin avoir la reconnaissance qu'elle mérite.

> WESTWORLD Bande Annonce (Trailer HBO)

Dans la série de science-fiction Westworld, Evan Rachel Wood se révèle dans la peau de Dolores Abernathy, une androïde travaillant comme hôte dans un parc-d'attraction futuriste recréen l'Ouest américain. Les robots y sont réinitialisés régulièrement, permettant aux visiteurs de faire ce qu'ils veulent. La prestation de l'actrice de 29 ans a été unanimement saluée, et lui a valu une nomination aux Golden Globe dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique.



Evan Rachel Wood a aussi marqué l'année en s'exprimant sur les viols dont elle a été victime : Il faut en parler parce que c'est quelque chose que l'on balaie sous le tapis comme si cela n'était pas grand chose. Je refuse d'accepter cela comme 'normal'. C'est un vrai problème."

7. Amber Heard accuse Johnny Depp de violences conjugales

Cette année, la planète people a été secouée par de nombreuses séparations et divorces. L'un d'eux a été plus commenté que les autres : celui d'Amber Heard et Johnny Depp. L'actrice a accusé la star de Pirates des Caraïbes de violences conjugales, et s'est retrouvée sous le feu des critiques. Après avoir trouvé un accord à l'amiable, Amber Heard a renoncé à ses poursuites, mais Johnny Depp ne lui aurait pas encore versé la somme qu'il lui doit.

8. Kim Kardashian est agressée à Paris

La reine de la télé-réalité et des réseaux sociaux a eu une fin d'année difficile. Le 9 octobre, Kim Kardashian a été ligotée dans sa chambre d'hôtel à Paris en octobre, où elle s'était rendue pour la Fashion Week. 5 hommes l'ont dérobée pour 9 millions de dollars de bijoux. Depuis, silence radio de la femme d'affaires, qui n'a plus utilisé ni Twitter, ni Instagram, où elle est normalement très active. La veille de cette attaque, Vitalii Sediuk, ex-journaliste connu pour s'en prendre publiquement aux stars, s'était jeté sur elle pour l'embrasser sur le postérieur.

9. Kanye West pète les plombs

2016 a été une année particulièrement compliquée pour le rappeur. Elle avait pourtant bien commencé, avec la sortie de son album très attendu, The Life Of Pablo, sur lequel il avait entretenu le mystère. Le single Famous a fait polémique, parce qu'il dit, en parlant de Taylor Swift, "J'ai rendu cette salope célèbre". Mais ces derniers mois, Kanye West a perdu pied.





Tenant des propos erratiques sur scène, concerts annulés ou écourtés, soutien publique à Donald Trump après son élection, défilé sous tension pour sa marque à New York : les coups durs se sont enchaînés. En novembre, l'artiste craque, et est hospitalisé en psychiatrie.

"We've been friends for a long time": Kanye West and President-elect Trump appear together at Trump Tower https://t.co/QoofBJzY1x pic.twitter.com/DK6z1P9LhG — CNN (@CNN) December 13, 2016

Il est réapparu pour la première fois le 13 décembre... dans la Trump Tower. Il y a rencontré le prochain président des États-Unis, et ils ont posé ensemble devant les caméras. Une scène assez surréaliste, sachant que Kanye West est engagé depuis longtemps contre les violences faites aux Afro-Américains. Selon le rappeur, ils auraient évoqué des questions d'éducation et de violence.

10. Renaud revient

En France, Renaud a été le roi de l'année. Revenu après une longue période difficile, il a proposé un album inédit, portant son nom. L'éternel rebelle a été accueilli à bras ouverts par le public, à qui il avait beaucoup manqué. Plus de 500.000 exemplaires vendus en quelques mois, et une tournée d'une centaine de dates au programme. Partout où il va, Renaud émeut. Son disque a été désigné Album RTL de l'année.

11. Michel Polnareff aussi

Michel Polnareff est lui aussi revenu en 2016. L'interprète de Goodbye Marilou a lancé une grande tournée-anniversaire pour fêter ses 50 ans de carrière. Elle s'est interrompue en décembre, lorsqu'il a annulé deux dates à cause de soucis de santé. Il a fini par être hospitalisé et opéré pour une double embolie pulmonaire, un diagnostic que ses producteurs ont mis en doute. Le 16 décembre, son médecin, le Dr. Siou, a affirmé qu'il était "guéri".

12. Amir se classe 6e à l'Eurovision

Amir a représenté la France lors de l'édition 2016 de l'Eurovision. Le chanteur de 32 ans, participant à la saison 3 de The Voice, s'est classé à l'honorable 6e place du classement avec le titre J'ai cherché. Il est extrait de son album Au coeur de moi, lui aussi arrivé à la 6e place des ventes en France.

13. Karine Le Marchand dévoile son "Ambition intime"

En 2016, l'animatrice de l'Amour est dans le pré a ajouté une corde à son arc : l'interview de politiques. Karine Le Marchand a inauguré l'émission Ambition intime, dans laquelle elle parle avec ses interlocuteurs de sujets personnels, dans un cadre cosy. Cette approche n'a pas fait l'unanimité et a créé un débat sur la notion d'interview politique. Les audiences ont pourtant été au rendez-vous, avec une moyenne autour de 3 millions de téléspectateurs.