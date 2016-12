Le moteur de recherche américain dresse le bilan de l'année écoulée. Découvrez les personnalités politiques les plus recherchées en France en 2016.

par Raphaël Bosse-Platière publié le 14/12/2016 à 15:51

Les élections présidentielles américaines ont passionné les internautes français. Google vient de livrer ses tendances pour l'année écoulée. Le moteur de recherche californien a rangé par catégories les recherches les plus importantes sur son site. Et c'est Donald Trump qui a été la personnalité politique la plus recherchée en 2016 en France. Hillary Clinton, la candidate démocrate, arrive en cinquième position de ce classement. Le président sortant, Barack Obama, complète ce top 10. Très investi dans la campagne, il a fait des sorties remarquées, notamment pour critiquer le candidat républicain.



La politique française n'est pas en reste. À commencer par l'ancien président Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État, revenu en politique mais éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite, est le dauphin de Donald Trump dans ce classement. Emmanuel Macron arrive sur la dernière marche du podium. La création de son mouvement En Marche ! puis sa démission du gouvernement et l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2017 ont constitué des moments médiatiques qui ont suscité l'intérêt des internautes. François Hollande est juste derrière, quatrième.



À noter que Jacques Chirac figure dans ce top 10, malgré son retrait de la vie publique depuis plusieurs années. Ses récents soucis de santé ont entraîné un grand nombre de requêtes à son sujet.

